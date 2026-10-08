Cosa aspetta il Municipio di Bellinzona a togliere le scritte "Fortezza"?
Il 27 settembre il popolo ha deciso diversamente e in modo chiarissimo: 6'923 NO, pari al 53,93%. Il progetto da 19,1 milioni è stato bocciato.
Il popolo ha detto NO alla denominazione "Fortezza", NO al ticketing a pagamento per la corte di Castelgrande e la Murata, NO alla gestione tramite fondazione privata.
Vogliamo i nostri *Castelli*, non una Fortezza. Non si può continuare a utilizzare logo e scritte "Fortezza" come se il voto fosse un dettaglio trascurabile.
Vanno tolti e non va tolta la volontà popolare. E aggiungo: I costi di questi cartelli a chi vengono presentati? Abbiamo pagato per metterli e ora dovremo pagare per toglierli? Sono soldi dei cittadini di Bellinzona buttati per un branding che nessuno voleva.
Chiedo che il Municipio dia seguito immediato al voto popolare e rimuova ogni insegna "Fortezza di Bellinzona".