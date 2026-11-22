Industria della difesa: un pilastro della neutralità
Lorenzo Quadri
La neutralità svizzera è permanente e armata. È uno statuto riconosciuto dal diritto internazionale, che impone al nostro Paese di dotarsi di una difesa credibile. In altri termini: senza un esercito adeguato non ci può essere neutralità.
Ma un esercito funzionante presuppone un’industria bellica nazionale efficiente. In sua assenza, le forze armate dipendono interamente dall’estero, anche per beni e servizi che possiamo produrre in casa.
L’industria della difesa è dunque un pilastro della nostra neutralità.
Domenica prossima voteremo sulla modifica della legge sul materiale bellico (LMB), che non rappresenta una rivoluzione, bensì un ritorno alla situazione antecedente al 2021. Allora vennero introdotte restrizioni eccessive sulle riesportazioni, rivelatesi un boomerang per l’industria nazionale. Viste le dimensioni della Svizzera, il mercato interno non basta a sostenere il settore. Le esportazioni sono indispensabili.
Oggi chiunque acquisti materiale bellico svizzero deve impegnarsi a non rivenderlo a terzi. Una regola che ha spinto diversi Stati a rinunciare ai prodotti elvetici.
La modifica permetterà ai 36 Stati partner – Paesi UE e alcuni altri – di riesportare in linea di principio il materiale acquistato da fornitori svizzeri. Il Consiglio federale potrà tuttavia negare l’autorizzazione, qualora sussista il rischio che arrivi a destinatari indesiderati. Del resto, la recente scoperta in Russia di munizioni Ruag dimostra che nemmeno le regole attuali impediscono sempre che armamenti svizzeri finiscano dove non dovrebbero.
A lanciare il referendum contro la LMB sono stati i rossoverdi e il Gruppo per una Svizzera senza esercito. Il loro disegno è chiaro, e non c’entra nulla con la neutralità, che la Sinistra non difende affatto: lo ha dimostrato appena due mesi fa con la propria opposizione isterica all’iniziativa “Per la neutralità”.
La Sinistra vuole una Svizzera “a neutralità flessibile” (ovvero: non neutrale) e disarmata, quindi incapace di difendersi, che avrebbe così una sola opzione: l’adesione all’UE ed alla NATO.
Del resto, prima del 2021 la neutralità svizzera era credibile: a minacciarla non sono le regole sulle riesportazioni, bensì il servilismo bernese nei confronti di Bruxelles.
In gioco ci sono anche 160mila posti di lavoro. La nostra industria della difesa coinvolge una vasta rete di PMI altamente specializzate in meccanica di precisione, elettronica, software, lavorazione dei metalli,… Anche in Ticino operano fornitori di punta. Le restrizioni attuali rischiano di spingere le aziende a trasferirsi, totalmente o parzialmente, all’estero, con tutte le conseguenze del caso.
Mettere l’industria bellica nazionale nelle condizioni di lavorare significa preservare la nostra neutralità armata.
Lorenzo Quadri, consigliere nazionale
Lega dei Ticinesi