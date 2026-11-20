La nostra industria degli armamenti è più di un semplice settore economico: è un patrimonio strategico fatto di competenze, innovazione, posti di lavoro qualificati e capacità produttive indispensabili alla sicurezza nazionale. Anche in Ticino conosciamo il valore delle imprese industriali e tecnologiche inserite nelle filiere internazionali. Per restare competitiva, l’industria della difesa ha bisogno delle commesse dall’estero; oltre l’80% delle esportazioni va verso Stati partner europei che, con la legge attuale, non potremmo più rifornire se fossero coinvolti in un conflitto armato, proprio quando ne avrebbero più bisogno. Naturalmente vale anche il contrario. In caso di crisi, ogni Paese dà priorità alle proprie necessità. Se la Svizzera vuole poter contare su forniture, componenti e tecnologie militari, deve rimanere un partner affidabile. Non possiamo comprare dagli altri e impedire agli altri di comprare da noi.