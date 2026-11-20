La neutralità si difende, non si disarma!
Norman Gobbi, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni
La neutralità svizzera non è sinonimo di debolezza, ma una scelta accompagnata dalla volontà e dalla capacità di difendere la nostra indipendenza. Una neutralità armata, credibile e rispettata. Viviamo in un mondo sempre più instabile, dove i conflitti sono tornati in Europa e gli equilibri internazionali cambiano rapidamente. Pensare che la Svizzera possa continuare a garantirsi sicurezza e autonomia imponendo alla propria industria della difesa vincoli che la escludono dai mercati internazionali significa ignorare la realtà. Non possiamo pretendere di avere la capacità di difenderci in futuro se rinunciamo agli strumenti per farlo.
La nostra industria degli armamenti è più di un semplice settore economico: è un patrimonio strategico fatto di competenze, innovazione, posti di lavoro qualificati e capacità produttive indispensabili alla sicurezza nazionale. Anche in Ticino conosciamo il valore delle imprese industriali e tecnologiche inserite nelle filiere internazionali. Per restare competitiva, l’industria della difesa ha bisogno delle commesse dall’estero; oltre l’80% delle esportazioni va verso Stati partner europei che, con la legge attuale, non potremmo più rifornire se fossero coinvolti in un conflitto armato, proprio quando ne avrebbero più bisogno. Naturalmente vale anche il contrario. In caso di crisi, ogni Paese dà priorità alle proprie necessità. Se la Svizzera vuole poter contare su forniture, componenti e tecnologie militari, deve rimanere un partner affidabile. Non possiamo comprare dagli altri e impedire agli altri di comprare da noi.
La revisione legislativa introdurrebbe il necessario pragmatismo, permettendo una maggiore collaborazione con 36 Stati partner che applicano controlli comparabili ai nostri. Il Consiglio federale disporrebbe inoltre di maggiore flessibilità per tutelare gli interessi nazionali in situazioni straordinarie. La neutralità resta, così come i controlli. Il diritto della neutralità, gli obblighi internazionali e le verifiche sulle esportazioni continueranno a essere applicati. Le garanzie contro la riesportazione potranno ancora essere richieste quando necessario.
Chi si oppone alla revisione evoca scenari allarmistici, dimenticando un principio fondamentale: la sicurezza non si costruisce con le buone intenzioni, ma con strumenti affidabili e capacità operative. La Svizzera non appartiene ad alcuna alleanza militare difensiva. Proprio per questo deve poter contare sulle proprie forze, su un Esercito credibile e su una base industriale solida. Indebolire quest'ultima significa aumentare la nostra dipendenza dall'estero, esattamente il contrario di quanto dovrebbe perseguire una politica indipendente.
Da ticinese, cresciuto in una terra che conosce il valore della difesa del territorio, delle nostre Alpi e della sovranità nazionale, considero questa scelta una questione di responsabilità verso le generazioni future. La pace resta il nostro obiettivo. Ma la capacità di difenderla rimane un dovere. Il 29 novembre votiamo SÌ alla modifica della legge federale sul materiale bellico. Per una Svizzera neutrale, indipendente e capace di difendersi.