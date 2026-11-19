L'Unione svizzera degli imprenditori si è detta contraria. Ricorda che un salario minimo uguale per tutti non tiene conto delle differenze tra professioni, settori e regioni, e teme che un livello d'entrata troppo alto spinga le aziende ad assumere meno neodiplomati. Sono preoccupazioni serie, soprattutto per le piccole imprese, e non mi sento di metterle da parte. Il testo dell'iniziativa non esiste ancora: ci sarà il tempo per discuterlo nel merito.

A me interessa una domanda che viene prima delle cifre. Quanto vale, per noi, un apprendistato?