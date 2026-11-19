Quanto vale un apprendistato
Carmine Nicoletta, Avanti con Ticino & Lavoro
Provo a immaginare una scena che, credo, si ripete in molte case del Ticino. Un ragazzo ha appena finito l'apprendistato. Ha superato gli esami, ha in mano l'attestato federale, magari c'è stata anche una piccola festa in famiglia. Poi arriva il primo contratto da professionista, e la cifra in fondo alla pagina è più bassa di quanto si aspettava. Non lo dice a nessuno. Pensa che funzioni così, che prima bisogna fare la gavetta.
Ci ho pensato leggendo della proposta dell'Unione sindacale svizzera. Venerdì scorso, al congresso di Berna, i delegati hanno dato mandato di preparare un'iniziativa popolare per un salario minimo di cinquemila franchi al mese, a tempo pieno, per chi ha concluso un apprendistato. Secondo i calcoli del sindacato, basati su dati federali, quasi tre persone su dieci con questo titolo oggi guadagnano meno.
L'Unione svizzera degli imprenditori si è detta contraria. Ricorda che un salario minimo uguale per tutti non tiene conto delle differenze tra professioni, settori e regioni, e teme che un livello d'entrata troppo alto spinga le aziende ad assumere meno neodiplomati. Sono preoccupazioni serie, soprattutto per le piccole imprese, e non mi sento di metterle da parte. Il testo dell'iniziativa non esiste ancora: ci sarà il tempo per discuterlo nel merito.
A me interessa una domanda che viene prima delle cifre. Quanto vale, per noi, un apprendistato?
In Svizzera lo descriviamo volentieri come una via maestra, e credo che lo sia. Chi lo sceglie a quindici o sedici anni entra presto nel mondo degli adulti, con orari, clienti, responsabilità ed errori che costano. Impara un mestiere vero. Eppure resta a volte una sensazione che si dice poco: quella di aver preso una strada di seconda scelta. La si avverte in certe domande dei parenti, nel confronto con l'amico che ha fatto il liceo, nel modo in cui a volte si parla dei mestieri manuali. La prima busta paga, quando è bassa, rischia di confermarla.
C'è un orgoglio, quello del diploma, che può incrinarsi in silenzio. E c'è una stanchezza che arriva dopo qualche anno: lavorare bene, a tempo pieno, e fare comunque fatica a mettere da parte qualcosa.
Il valore di un apprendistato si vede in molte cose: nella qualità del lavoro, nella fiducia dei clienti, nelle aziende che crescono grazie a chi ci lavora. Lo stipendio è la più concreta, perché è il modo in cui una comunità dice quanto apprezza un mestiere.
Comunque finisca l'iniziativa, si potrebbe partire da ciò che già esiste. Ci sono i contratti collettivi, il dialogo tra associazioni professionali e sindacati, le aziende formatrici che investono anni nei loro giovani e che hanno tutto l'interesse a non perderli subito dopo il diploma. Forse varrebbe la pena che in Ticino queste parti si sedessero allo stesso tavolo per guardare, professione per professione, quanto vale il primo salario dopo l'attestato e se permette di vivere in modo dignitoso.
Mi piacerebbe che quel ragazzo, un giorno, leggesse il suo primo contratto con lo stesso orgoglio con cui ha ritirato l'attestato.