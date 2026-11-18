2026 anno internazionale del volontario - Morbio Inferiore c'è
Moreno Colombo, già presidente del gruppo di lavoro Volontariato istituito dal Consiglio di Stato e Vice Sindaco Morbio Inferiore
L’attività del volontariato riveste una grande importanza in tutto il mondo.
Il volontariato è parte integrante della nostra società civile: pensiamo all’impegno in campo sociale e politico, ma anche in quello sportivo. Senza l’apporto dei molti volontari perfino la nostra democrazia manifesterebbe qualche difficoltà.
Il volontariato costruisce la società, vi si coinvolge. Il volontariato è spesso invisibile: spesso perché non viene sbandierato, altre volte perché viene considerato “scontato”.
In Svizzera e quindi pure in Ticino, un quarto della popolazione svolge un’attività di volontariato sia esso a livello informale (non espressamente coordinato) sia esso a livello organizzato e questa proporzione deve farci riflettere positivamente.
Sarebbe bello se sempre più persone seguissero il messaggio – tanto semplice quanto vero – che amava ripetere Madre Teresa di Calcutta: “Ognuno di noi, nel nostro piccolo, può fare qualcosa per migliorare il Mondo”.
Anche in futuro, sarà indispensabile che le istituzioni del mondo intero continuino a comprendere, sostenere, valorizzare e promuovere il volontariato.
Talvolta basta poco per far scattare quella molla “di apertura verso gli altri”; chi non fa ancora parte di questo fantastico mondo dovrebbe provare almeno una volta: perché ognuno di noi con un semplice gesto può fare qualcosa per il bene della nostra società.
Il Municipio di Morbio Inferiore – tramite il dicastero Manifestazioni Istituzionali diretto dal Sindaco Claudia Canova – ha promosso una serie di iniziative – durante tutto l’anno in corso - aperte a tutta la popolazione per valorizzare l’impegno civico e coinvolgere anche le nuove generazioni.
Il motto: il volontariato è il motore silenzioso che rende più forte e unita la nostra società.