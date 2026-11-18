Il volontariato costruisce la società, vi si coinvolge. Il volontariato è spesso invisibile: spesso perché non viene sbandierato, altre volte perché viene considerato “scontato”.

In Svizzera e quindi pure in Ticino, un quarto della popolazione svolge un’attività di volontariato sia esso a livello informale (non espressamente coordinato) sia esso a livello organizzato e questa proporzione deve farci riflettere positivamente.