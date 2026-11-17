Una neutralità disarmata è una cassaforte di cartone
Anastassiya Fellmann, vicepresidente giovani UDC Ticino
Negli ultimi anni il contesto di sicurezza in Europa è profondamente cambiato. Un conflitto armato sul continente, a lungo considerato improbabile, è oggi una realtà con cui ogni Stato deve confrontarsi. Anche la Svizzera è chiamata a chiedersi se, in caso di crisi, disporrebbe dei mezzi necessari per proteggere il proprio territorio e la propria popolazione.
La neutralità deve rimanere un pilastro della nostra politica estera. Essa ha però valore solo se è credibile, e la sua credibilità dipende direttamente dalla capacità di difendersi. Altrimenti, una neutralità disarmata è come una cassaforte di cartone.
L’efficacia dell’esercito non dipende unicamente dai suoi effettivi, ma anche, e in larga misura, dalla disponibilità di munizioni, pezzi di ricambio, manutenzione e sviluppo tecnologico. Si tratta di capacità che richiedono anni per essere costruite e che non possono essere acquisite all’ultimo momento.
Se domani dovessimo affrontare una crisi, i Paesi fornitori darebbero, comprensibilmente, la priorità alle proprie esigenze. Per questo una base industriale nazionale è un elemento essenziale per la sicurezza del nostro Paese. Le ordinazioni dell’esercito svizzero, però, non bastano da sole a mantenere in vita queste aziende. Per restare attive, conservare le competenze e continuare a investire, le imprese hanno bisogno di commesse regolari anche dall’estero, in particolare dai Paesi partner europei. Se queste commesse vengono a mancare, le aziende riducono la produzione, chiudono o si trasferiscono altrove. E quando arriverà il momento del bisogno, quella capacità non sarà più disponibile.
La revisione della LMB permette proprio di mantenere queste commesse. Non si tratta quindi di una semplice modifica tecnica, ma di una scelta a tutela della nostra sicurezza nazionale. Il 29 novembre siamo chiamati a votare con il massimo senso di responsabilità, perché decideremo che tipo di Paese vogliamo essere. Vogliamo uno Stato che si assume le proprie responsabilità e garantisce la sicurezza dei suoi cittadini, oppure uno Stato che delega questo compito ad altri, sperando che basti?
È il momento di essere realisti. Il mondo non è fatto di sole buone intenzioni, e se vogliamo la sicurezza dobbiamo adottare le misure necessarie per garantirla. Per questo il 29 novembre voterò Sì alla LMB e invito cittadine e cittadini a fare lo stesso.