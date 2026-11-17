L’efficacia dell’esercito non dipende unicamente dai suoi effettivi, ma anche, e in larga misura, dalla disponibilità di munizioni, pezzi di ricambio, manutenzione e sviluppo tecnologico. Si tratta di capacità che richiedono anni per essere costruite e che non possono essere acquisite all’ultimo momento.

Se domani dovessimo affrontare una crisi, i Paesi fornitori darebbero, comprensibilmente, la priorità alle proprie esigenze. Per questo una base industriale nazionale è un elemento essenziale per la sicurezza del nostro Paese. Le ordinazioni dell’esercito svizzero, però, non bastano da sole a mantenere in vita queste aziende. Per restare attive, conservare le competenze e continuare a investire, le imprese hanno bisogno di commesse regolari anche dall’estero, in particolare dai Paesi partner europei. Se queste commesse vengono a mancare, le aziende riducono la produzione, chiudono o si trasferiscono altrove. E quando arriverà il momento del bisogno, quella capacità non sarà più disponibile.