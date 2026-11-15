Guerra ibrida e attacchi informatici: la nuova frontiera della sicurezza. Quanto è preparata la Svizzera?
Elio Del Biaggio
Non servono più carri armati per mettere in ginocchio un Paese. A volte bastano un attacco informatico, una rete di disinformazione o la manipolazione di pochi dati strategici. La guerra ibrida è già una realtà e coinvolge governi, istituzioni, imprese e cittadini. Ma quanto siamo consapevoli di queste nuove minacce? E, soprattutto, quanto è preparata la Svizzera ad affrontarle?
La guerra non si combatte più soltanto con eserciti, carri armati e missili. Oggi può iniziare con un attacco informatico, la diffusione di notizie false, il blocco di un servizio pubblico, la manipolazione dell'opinione pubblica o il sabotaggio di infrastrutture strategiche. È questa la cosiddetta guerra ibrida, una forma di conflitto che combina strumenti militari e non militari, tecnologici, economici, politici e informativi, spesso senza una dichiarazione ufficiale di guerra.
Gli attacchi informatici, in particolare, mirano a penetrare nei sistemi digitali di istituzioni, aziende, ospedali, banche e infrastrutture essenziali, per sottrarre dati, chiedere riscatti, interrompere servizi o compromettere informazioni riservate. A perpetrarli possono essere gruppi criminali organizzati, hacker, organizzazioni sostenute da Stati o apparati governativi. Gli obiettivi sono molteplici: spionaggio, profitto economico, destabilizzazione politica, pressione diplomatica, sabotaggio e indebolimento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il pericolo, tuttavia, non riguarda soltanto governi e grandi organizzazioni. Può coinvolgere anche un Comune, una piccola impresa, un ospedale o un semplice cittadino. Basta un'e-mail fraudolenta, una password rubata o un collegamento ingannevole per aprire la porta a conseguenze importanti. E con l'intelligenza artificiale queste minacce diventano ancora più insidiose: immagini, voci e comunicazioni contraffatte possono apparire autentiche e alimentare disinformazione e truffe.
La Svizzera è davvero preparata?
Anche la Svizzera, spesso considerata un Paese sicuro e tecnologicamente avanzato, non è immune. I dati del Centro nazionale per la cibersicurezza (UFCS) confermano la dimensione del fenomeno: nel primo semestre 2026 sono state ricevute 27'128 segnalazioni volontarie di incidenti informatici e 200 notifiche obbligatorie. Le frodi telefoniche e digitali continuano a rappresentare una minaccia importante.
Il Consiglio federale ha approvato nel settembre 2026 una nuova Strategia di politica di sicurezza, riconoscendo esplicitamente l'aumento delle minacce ibride e la necessità di rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche, la capacità di risposta e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Comuni ed economia privata. Un passo importante, ma una strategia, da sola, non garantisce la sicurezza.
La domanda da porsi è quindi se istituzioni, amministrazioni pubbliche, aziende e cittadini dispongano realmente delle competenze, delle risorse e delle procedure necessarie per affrontare un'emergenza digitale. Energia, telecomunicazioni, trasporti, sanità, banche e servizi pubblici sono ormai interconnessi: un attacco a un singolo sistema può produrre conseguenze a catena.
Come possiamo proteggerci?
La sicurezza informatica non è soltanto una responsabilità dello Stato o degli specialisti. Comincia dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi:
- Utilizzare password robuste e diverse per ogni servizio, preferibilmente con un gestore di password.
- Attivare l'autenticazione a più fattori per proteggere gli account.
- Aggiornare regolarmente computer, smartphone, programmi e dispositivi.
- Non aprire allegati o collegamenti sospetti e verificare sempre l'identità di chi richiede denaro o informazioni.
- Effettuare copie di sicurezza dei dati importanti, conservandone almeno una separata dai dispositivi principali.
- Diffidare di telefonate, messaggi, immagini e registrazioni vocali che sembrano autentici, ma potrebbero essere contraffatti con l'intelligenza artificiale.
- Segnalare tempestivamente eventuali incidenti e tentativi di truffa.
Per cittadini e imprese svizzeri, un riferimento importante è il Centro nazionale per la cibersicurezza, attraverso il portale www.bacs.admin.ch/it.
La sicurezza è una responsabilità collettiva
La tecnologia offre opportunità straordinarie, ma crea anche nuove vulnerabilità. Non possiamo digitalizzare ogni settore della nostra società senza investire parallelamente nella sua protezione. Servono formazione, prevenzione, personale qualificato, esercitazioni periodiche, sistemi di emergenza e collaborazione tra pubblico e privato.
La vera sicurezza non consiste nell'illusione di essere invulnerabili, ma nella capacità di prevenire gli attacchi, riconoscerli tempestivamente e continuare a garantire i servizi essenziali anche quando qualcosa va storto.
La prossima guerra potrebbe non iniziare con un'esplosione, ma con un clic. E mentre ci preoccupiamo di difendere i nostri confini geografici, dobbiamo imparare a proteggere anche quelli digitali. Perché oggi la sicurezza nazionale passa inevitabilmente dalla sicurezza informatica, ma anche dalla consapevolezza e dalla responsabilità di ogni cittadino.