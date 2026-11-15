Cerca e trova immobili
Segnalaci
Elio Del Biaggio

Guerra ibrida e attacchi informatici: la nuova frontiera della sicurezza. Quanto è preparata la Svizzera?

Elio Del Biaggio
Guerra ibrida e attacchi informatici: la nuova frontiera della sicurezza. Quanto è preparata la Svizzera?
Elio Del Biaggio
Guerra ibrida e attacchi informatici: la nuova frontiera della sicurezza. Quanto è preparata la Svizzera?
Elio Del Biaggio

Non servono più carri armati per mettere in ginocchio un Paese. A volte bastano un attacco informatico, una rete di disinformazione o la manipolazione di pochi dati strategici. La guerra ibrida è già una realtà e coinvolge governi, istituzioni, imprese e cittadini. Ma quanto siamo consapevoli di queste nuove minacce? E, soprattutto, quanto è preparata la Svizzera ad affrontarle?

La guerra non si combatte più soltanto con eserciti, carri armati e missili. Oggi può iniziare con un attacco informatico, la diffusione di notizie false, il blocco di un servizio pubblico, la manipolazione dell'opinione pubblica o il sabotaggio di infrastrutture strategiche. È questa la cosiddetta guerra ibrida, una forma di conflitto che combina strumenti militari e non militari, tecnologici, economici, politici e informativi, spesso senza una dichiarazione ufficiale di guerra.

Gli attacchi informatici, in particolare, mirano a penetrare nei sistemi digitali di istituzioni, aziende, ospedali, banche e infrastrutture essenziali, per sottrarre dati, chiedere riscatti, interrompere servizi o compromettere informazioni riservate. A perpetrarli possono essere gruppi criminali organizzati, hacker, organizzazioni sostenute da Stati o apparati governativi. Gli obiettivi sono molteplici: spionaggio, profitto economico, destabilizzazione politica, pressione diplomatica, sabotaggio e indebolimento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il pericolo, tuttavia, non riguarda soltanto governi e grandi organizzazioni. Può coinvolgere anche un Comune, una piccola impresa, un ospedale o un semplice cittadino. Basta un'e-mail fraudolenta, una password rubata o un collegamento ingannevole per aprire la porta a conseguenze importanti. E con l'intelligenza artificiale queste minacce diventano ancora più insidiose: immagini, voci e comunicazioni contraffatte possono apparire autentiche e alimentare disinformazione e truffe.

La Svizzera è davvero preparata?

Anche la Svizzera, spesso considerata un Paese sicuro e tecnologicamente avanzato, non è immune. I dati del Centro nazionale per la cibersicurezza (UFCS) confermano la dimensione del fenomeno: nel primo semestre 2026 sono state ricevute 27'128 segnalazioni volontarie di incidenti informatici e 200 notifiche obbligatorie. Le frodi telefoniche e digitali continuano a rappresentare una minaccia importante.

Il Consiglio federale ha approvato nel settembre 2026 una nuova Strategia di politica di sicurezza, riconoscendo esplicitamente l'aumento delle minacce ibride e la necessità di rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche, la capacità di risposta e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Comuni ed economia privata. Un passo importante, ma una strategia, da sola, non garantisce la sicurezza.

La domanda da porsi è quindi se istituzioni, amministrazioni pubbliche, aziende e cittadini dispongano realmente delle competenze, delle risorse e delle procedure necessarie per affrontare un'emergenza digitale. Energia, telecomunicazioni, trasporti, sanità, banche e servizi pubblici sono ormai interconnessi: un attacco a un singolo sistema può produrre conseguenze a catena.

Come possiamo proteggerci?

La sicurezza informatica non è soltanto una responsabilità dello Stato o degli specialisti. Comincia dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi:

    • Utilizzare password robuste e diverse per ogni servizio, preferibilmente con un gestore di password.
    • Attivare l'autenticazione a più fattori per proteggere gli account.
    • Aggiornare regolarmente computer, smartphone, programmi e dispositivi.
    • Non aprire allegati o collegamenti sospetti e verificare sempre l'identità di chi richiede denaro o informazioni.
    • Effettuare copie di sicurezza dei dati importanti, conservandone almeno una separata dai dispositivi principali.
    • Diffidare di telefonate, messaggi, immagini e registrazioni vocali che sembrano autentici, ma potrebbero essere contraffatti con l'intelligenza artificiale.
    • Segnalare tempestivamente eventuali incidenti e tentativi di truffa.

Per cittadini e imprese svizzeri, un riferimento importante è il Centro nazionale per la cibersicurezza, attraverso il portale www.bacs.admin.ch/it.

La sicurezza è una responsabilità collettiva

La tecnologia offre opportunità straordinarie, ma crea anche nuove vulnerabilità. Non possiamo digitalizzare ogni settore della nostra società senza investire parallelamente nella sua protezione. Servono formazione, prevenzione, personale qualificato, esercitazioni periodiche, sistemi di emergenza e collaborazione tra pubblico e privato.

La vera sicurezza non consiste nell'illusione di essere invulnerabili, ma nella capacità di prevenire gli attacchi, riconoscerli tempestivamente e continuare a garantire i servizi essenziali anche quando qualcosa va storto.

La prossima guerra potrebbe non iniziare con un'esplosione, ma con un clic. E mentre ci preoccupiamo di difendere i nostri confini geografici, dobbiamo imparare a proteggere anche quelli digitali. Perché oggi la sicurezza nazionale passa inevitabilmente dalla sicurezza informatica, ma anche dalla consapevolezza e dalla responsabilità di ogni cittadino.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cyberattacchiguerra ibridasicurezza informaticaSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
LIVE
CALCIO
16 ore
5
23

Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
LIVE
SVIZZERA
21 ore
2
57

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
2 gior
107
144

Ragazzo invalido nei pasticci

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
3 gior
42
55

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
2 gior

Ragazza di 19 anni investita

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
39

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
LIVE
MELIDE
1 gior
46
102

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
1 gior
41
96

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
LIVE
VALLESE
23 ore
9
73

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
30

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
2 gior
51
44

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
2 gior
22
105

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
LIVE
CANTONE
23 ore
44
143

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
22

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
40

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17
26

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
1 gior
94

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
2 gior

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
LIVE
PAKISTAN
2 gior

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
2 gior
26
72

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
2 gior

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
2 gior
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
2 gior
8
39

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
32

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
1 gior
109
190

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Uomini annegati e galli decapitati
LIVE
CADEMPINO
1 gior
21

Uomini annegati e galli decapitati

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
2 gior
48
127

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
61
60

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
LIVE
CASLANO
2 gior
23
54

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio

Premiate le migliori apprendiste del 2026
LIVE
BELLINZONA
1 gior
21

Premiate le migliori apprendiste del 2026

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
5
59

San Martino «sei una figata»

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
1 gior
20
36

«Il calcio italiano è marcio»

A San Martino non c'è solo la festa
LIVE
MENDRISIO
15 ore
17

A San Martino non c'è solo la festa

Furti nei veicoli, c'è un arresto
LIVE
MENDRISIOTTO
19 ore
119

Furti nei veicoli, c'è un arresto

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
LIVE
CEVIO
1 gior
18
52

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
2 gior
1
29

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone
LIVE
MENDRISIO
2 gior
68
148

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
1 gior
4
21

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
1 gior
15
40

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto
LIVE
PRISTINA
2 gior
41
87

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban
LIVE
UNGHERIA
16 ore
9
31

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
3 gior
75
58

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
LIVE
VALLESE
1 gior
4
27

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
8
133

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
LIVE
SVIZZERA
15 ore
8
20

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Il prezzo della coscienza: perché il 29 novembre la Svizzera deve dire No alla svendita dei suoi valori
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
56 min

Il prezzo della coscienza: perché il 29 novembre la Svizzera deve dire No alla svendita dei suoi valori

Tredicesima AVS: NO all’aumento dell’IVA
LIVE
LORENZO QUADRI
2 ore
1
4

Tredicesima AVS: NO all’aumento dell’IVA

Fuochi d’artificio: possiamo festeggiare anche diversamente
LIVE
CHRISTIAN RIGHINETTI
19 ore
3
31

Fuochi d’artificio: possiamo festeggiare anche diversamente

Neutralità e realismo: perché il 29 novembre voterò sì
LIVE
NICOLÒ GHIELMINI
1 gior
1
27

Neutralità e realismo: perché il 29 novembre voterò sì

Verso le Cantonali 2027: il fondo della politica ticinese e il conto salato pagato dai cittadini
LIVE
MASSIMO BARTOLINI
1 gior
7

Verso le Cantonali 2027: il fondo della politica ticinese e il conto salato pagato dai cittadini

Voci
LIVE
CARMINE NICOLETTA
1 gior
4

Voci

Cassa pensione SNL: il passato è salpato, ma non è affondato
LIVE
DANIELE SCHMID
1 gior
4
13

Cassa pensione SNL: il passato è salpato, ma non è affondato

San Martino, quelle belle tradizioni che sanno di casa
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
2 gior

San Martino, quelle belle tradizioni che sanno di casa

I 90 anni di Enrico Morresi
LIVE
COMITATO DI ATG
3 gior
6

I 90 anni di Enrico Morresi

Cadenazzo, altri semafori: gli automobilisti ne pagano il prezzo!
LIVE
KEVIN PIDÒ
3 gior
10
41

Cadenazzo, altri semafori: gli automobilisti ne pagano il prezzo!