Guerra ibrida e attacchi informatici: la nuova frontiera della sicurezza. Quanto è preparata la Svizzera?

Gli attacchi informatici, in particolare, mirano a penetrare nei sistemi digitali di istituzioni, aziende, ospedali, banche e infrastrutture essenziali, per sottrarre dati, chiedere riscatti, interrompere servizi o compromettere informazioni riservate. A perpetrarli possono essere gruppi criminali organizzati, hacker, organizzazioni sostenute da Stati o apparati governativi. Gli obiettivi sono molteplici: spionaggio, profitto economico, destabilizzazione politica, pressione diplomatica, sabotaggio e indebolimento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il pericolo, tuttavia, non riguarda soltanto governi e grandi organizzazioni. Può coinvolgere anche un Comune, una piccola impresa, un ospedale o un semplice cittadino. Basta un'e-mail fraudolenta, una password rubata o un collegamento ingannevole per aprire la porta a conseguenze importanti. E con l'intelligenza artificiale queste minacce diventano ancora più insidiose: immagini, voci e comunicazioni contraffatte possono apparire autentiche e alimentare disinformazione e truffe.