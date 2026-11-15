Tredicesima AVS: NO all’aumento dell’IVA

Mettere le mani nelle tasche della gente non è un’opzione. E soprattutto l’IVA non è un self-service fiscale, che permette ai politicanti di camuffare gli aumenti spalmandoli sul maggior numero possibile di pagatori. L’IVA è un’imposta antisociale: rincara i prezzi e pesa proporzionalmente di più su chi ha meno. Inoltre, penalizza i consumi e quindi l’economia, con inevitabili conseguenze anche sull’occupazione.