Tredicesima AVS: NO all’aumento dell’IVA
Lorenzo Quadri, Consigliere nazionale, Lega dei Ticinesi
Mettere le mani nelle tasche della gente non è un’opzione. E soprattutto l’IVA non è un self-service fiscale, che permette ai politicanti di camuffare gli aumenti spalmandoli sul maggior numero possibile di pagatori. L’IVA è un’imposta antisociale: rincara i prezzi e pesa proporzionalmente di più su chi ha meno. Inoltre, penalizza i consumi e quindi l’economia, con inevitabili conseguenze anche sull’occupazione.
Il 29 novembre saremo chiamati a votare sull’aumento dello 0,4% dell’IVA per finanziare la Tredicesima AVS. Non ci stiamo! Nel marzo 2024 il 58% dei cittadini ha approvato la 13a AVS mandando a Berna un messaggio chiaro: meno regali all’estero, all’UE e ai finti rifugiati; più soldi per i nostri anziani. Non si tratta di aumentare la spesa pubblica, ma di reindirizzarla.
La Tredicesima AVS costerà circa 4 miliardi all’anno. La Confederazione distribuisce quasi 50 miliardi annui in sussidi a pioggia, anche a multinazionali che certo non hanno bisogno degli aiuti di Berna. Basterebbe ridurre questi contributi dell’8% per finanziare la mensilità supplementare. Ma le maggioranze politiche di centro-sinistra preferiscono aumentare le tasse anziché tagliare gli sprechi.
E quello del 29 novembre rischia di essere soltanto il primo salasso. Dopo l’IVA per l’AVS, si profila un ulteriore rincaro per finanziare l’esercito; la consigliera federale socialista Baume Schneider vuole aumentare dello 0,2% i prelievi salariali per l’AI, mentre l’UE pretende di farci pagare la disoccupazione dei frontalieri, il che comporterebbe un ulteriore aggravio dello 0,4% sui contributi salariali. E poi cosa ancora?
In Ticino, l’eventuale aumento dell’IVA si sommerebbe ai premi di cassa malati insostenibili, ai rincari energetici e del carburante e all’aumento del 15% dei valori di stima immobiliare, deciso dal Cantone per fare cassetta. Con le finanze cantonali allo sbando a causa dell’esplosione delle uscite e diversi Comuni con i conti in rosso, il rischio di nuovi aumenti fiscali e dei moltiplicatori è dietro l’angolo.
Un dato fondamentale: la Tredicesima AVS è già decisa e verrà versata comunque. Votare NO il 29 novembre non significa rinunciarvi. Significa obbligare Consiglio federale e parlamento a fare finalmente i compiti: ovvero a trovare i fondi senza continuare a rapinare i contribuenti. D’altra parte, le casse del primo pilastro non sono messe poi così male: l’AVS ha registrato utili complessivi per circa 10 miliardi di franchi nel 2024 e 2025, e dispone di un patrimonio superiore ai 60 miliardi.
Il 29 novembre votiamo NO all’aumento dell’IVA. La Tredicesima arriverà comunque. Giù le mani dalle tasche della gente!