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Sara Rossini

La formazione professionale superiore è richiesta. Ma chi può permettersela?

Sara Rossini – CEO Fill-Up
La formazione professionale superiore è richiesta. Ma chi può permettersela?
Sara Rossini – CEO Fill-Up
Fonte red
La formazione professionale superiore è richiesta. Ma chi può permettersela?
Sara Rossini – CEO Fill-Up

L'articolo pubblicato da Tio sulla crescente disoccupazione giovanile in Svizzera mette in evidenza un dato interessante: negli ultimi cinque anni la disoccupazione tra chi esce da una scuola universitaria è cresciuta del 15%, mentre tra chi ha concluso un apprendistato o una formazione professionale superiore l'aumento è stato soltanto del 2-3%.

Secondo l'Unione svizzera degli imprenditori, la formazione professionale superiore rappresenta oggi una delle vie più sicure per il mercato del lavoro, perché combina esperienza professionale, competenze specialistiche e una formazione vicina alle esigenze delle aziende.

Una conferma importante del valore del nostro sistema formativo. Ma c'è una questione di cui si parla ancora troppo poco: chi può permettersi di accedere a queste formazioni?

Un percorso di formazione professionale superiore può costare dai 9'000 ai 20'000 franchi, da sostenere nell'arco di appena due o tre anni. Questo significa dover trovare, in alcuni casi, anche 7'000–8'000 franchi all'anno. Un investimento importante, soprattutto per chi vive di uno stipendio medio, ha una famiglia e deve già far fronte alle spese quotidiane.

Parliamo di persone che lavorano, che vorrebbero crescere professionalmente, assumersi maggiori responsabilità e migliorare la propria situazione salariale. Ma che, per poterlo fare, devono prima trovare le risorse economiche necessarie.

E qui emerge una contraddizione: mentre per chi segue un percorso accademico il sostegno finanziario è una questione ampiamente riconosciuta, per chi già lavora si tende a dare per scontato che uno stipendio sia sufficiente per finanziare ulteriori studi.

Ma lavorare non significa necessariamente avere la disponibilità economica per investire migliaia di franchi all'anno nella propria formazione.

Chi ha la fortuna di lavorare per un'azienda disposta a investire nella crescita professionale dei propri collaboratori parte certamente avvantaggiato. Ma questa opportunità non è garantita a tutti. E spesso chi avrebbe maggiormente bisogno di acquisire nuove competenze è proprio chi non occupa ancora una posizione che gli permetta di sostenere un investimento simile.

È vero, la Confederazione rimborsa il 50% dei costi riconosciuti dei corsi preparatori agli esami federali, entro determinati limiti. Un sostegno importante, che però presenta un ostacolo non indifferente: salvo alcune eccezioni, il contributo viene versato soltanto dopo aver sostenuto l'esame.

Peccato che le scuole chiedano di essere pagate prima.

Una decina di anni fa avevo già sollevato questa problematica, proponendo la creazione di fondi destinati ad anticipare i costi della formazione.

L'idea è semplice: un finanziamento ponte, possibilmente senza interessi, che permetta alle persone di frequentare una formazione senza dover anticipare l'intero importo.

Non un nuovo sussidio, ma un aiuto concreto da restituire. Una volta ricevuto il contributo federale, la persona potrebbe rimborsare una parte dell'anticipo e restituire il saldo secondo modalità sostenibili. In questo modo, le risorse rientrerebbero nel fondo e potrebbero essere utilizzate per finanziare altre persone. Un sistema che permetterebbe di abbattere una barriera economica senza trasformare ogni richiesta di sostegno in una nuova spesa a fondo perso.

Continuiamo a parlare dell'importanza della formazione continua, della necessità di aggiornare le competenze e di rimanere competitivi in un mercato del lavoro che cambia sempre più velocemente. Chiediamo alle persone di adattarsi, evolvere e assumersi la responsabilità del proprio futuro professionale. Ma come possiamo pretendere tutto questo se poi non creiamo le condizioni affinché possano farlo?

Se la formazione professionale superiore rappresenta davvero una delle risposte alle esigenze del mercato del lavoro, dobbiamo preoccuparci anche di renderla concretamente accessibile.

Perché il rischio è paradossale: chi avrebbe bisogno di formarsi per migliorare la propria situazione economica non può farlo proprio perché non dispone delle risorse necessarie.

La formazione dovrebbe permettere alle persone di migliorare la propria condizione professionale ed economica. Non essere un'opportunità riservata a chi quella condizione l'ha già raggiunta.

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