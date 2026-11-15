Il Cencelli del futuro? Speravo in un futuro senza Cencelli
Paolo Ortelli, deputato PLRT
Confesso una certa amarezza leggendo le ultime riflessioni ed il probabile indirizzo che stanno accompagnando la possibile riforma del sistema di nomina dei magistrati ticinesi portata avanti dai colleghi parlamentari. Qualche settimana fa avevo espresso pubblicamente una speranza: che la politica trovasse finalmente il coraggio di fare un passo indietro, di rinunciare a una parte della propria influenza per restituire alla giustizia ciò che dovrebbe appartenerle prima di ogni altra cosa: indipendenza, autorevolezza e credibilità. Oggi ho invece l’impressione che si stia imboccando un’altra strada. Non quella del superamento del manuale Cencelli, ma quella del suo aggiornamento. Una versione più moderna, più inclusiva, forse persino più equa. Ma sempre Cencelli. Non contesto la necessità di riformare il sistema. E nemmeno nego che ampliare la partecipazione possa correggere alcune storture. Mi chiedo però se non stiamo ancora una volta confondendo il problema con la sua soluzione. Non mi preoccupa che il Cencelli possa essere ingiusto con qualche partito. Mi preoccupa che possa essere ingiusto con la giustizia. Perché la magistratura non è un Parlamento. Non deve rappresentare proporzionalmente le sensibilità politiche della società. Deve garantire a ogni cittadino che le decisioni vengano prese secondo il diritto, senza appartenenze, riconoscenze o debiti di gratitudine.
E allora la domanda diventa inevitabile: vogliamo una magistratura che rappresenti meglio i partiti oppure una magistratura che sia sempre meno debitrice ai partiti? Non è una differenza di poco conto. È una differenza di principio. La politica ha certamente il diritto e il dovere di stabilire le regole, garantire il funzionamento delle istituzioni e assumersi le proprie responsabilità democratiche. Ma questo non significa che debba necessariamente continuare a essere protagonista nella distribuzione delle cariche giudiziarie. Perché non provare, almeno, a immaginare qualcosa di diverso? Un sistema nel quale le candidature vengano valutate attraverso criteri professionali trasparenti, un esame tecnico indipendente, una rosa di persone realmente qualificate sulla quale il Parlamento possa eventualmente esercitare la propria scelta. Oppure, spingendosi ancora oltre, un modello nel quale la politica si assuma la responsabilità di designare un organo autonomo di garanzia, lasciando a quest’ultimo il compito di valutare competenze, attitudini e qualità professionali, secondo procedure rigorose e verificabili. Non pretendo che queste siano le soluzioni. E sono ben consapevole che anche un organismo indipendente potrebbe finire per riprodurre gli stessi equilibri che vorremmo superare. Ma sono piste di riflessione che meriterebbero almeno di essere esplorate, prima di rassegnarci all’idea che il problema consista soltanto nel distribuire diversamente le caselle.
Il punto, in fondo, non è eliminare ogni rapporto tra politica e giustizia. È trovare finalmente il coraggio di ripensarlo. Perché il vero problema non è soltanto garantire che un magistrato sia indipendente. È fare in modo che ogni cittadino possa riconoscerlo come tale, senza dover conoscere la sua appartenenza politica o chiedersi a chi debba la propria elezione. La fiducia nella giustizia si costruisce anche così. Attraverso le regole, certamente, ma soprattutto attraverso la percezione che quelle regole siano state pensate per servire le istituzioni e non gli equilibri di chi le governa. Ed è forse proprio questo che oggi mi delude maggiormente. Non tanto il contenuto delle ipotesi che stanno emergendo, quanto la difficoltà di uscire da uno schema di pensiero che sembra considerare inevitabile ciò che, invece, dovremmo avere il coraggio di mettere in discussione. Una riforma non è necessariamente un progresso. A volte rischia di essere soltanto un modo più sofisticato per conservare ciò che già esiste.
E allora mi chiedo se non sia arrivato il momento di porre alla politica, a tutta la politica, una domanda molto semplice: quanto potere siamo davvero disposti a perdere per rendere più indipendente la giustizia? Perché la maturità delle istituzioni non si misura soltanto dal potere che sanno esercitare, ma anche da quello al quale sanno rinunciare. E forse il futuro della giustizia ticinese non dovrebbe cominciare da un nuovo manuale Cencelli. Dovrebbe cominciare dal coraggio di chiuderlo.