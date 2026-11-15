Il Cencelli del futuro? Speravo in un futuro senza Cencelli

Il punto, in fondo, non è eliminare ogni rapporto tra politica e giustizia. È trovare finalmente il coraggio di ripensarlo. Perché il vero problema non è soltanto garantire che un magistrato sia indipendente. È fare in modo che ogni cittadino possa riconoscerlo come tale, senza dover conoscere la sua appartenenza politica o chiedersi a chi debba la propria elezione. La fiducia nella giustizia si costruisce anche così. Attraverso le regole, certamente, ma soprattutto attraverso la percezione che quelle regole siano state pensate per servire le istituzioni e non gli equilibri di chi le governa. Ed è forse proprio questo che oggi mi delude maggiormente. Non tanto il contenuto delle ipotesi che stanno emergendo, quanto la difficoltà di uscire da uno schema di pensiero che sembra considerare inevitabile ciò che, invece, dovremmo avere il coraggio di mettere in discussione. Una riforma non è necessariamente un progresso. A volte rischia di essere soltanto un modo più sofisticato per conservare ciò che già esiste.

E allora mi chiedo se non sia arrivato il momento di porre alla politica, a tutta la politica, una domanda molto semplice: quanto potere siamo davvero disposti a perdere per rendere più indipendente la giustizia? Perché la maturità delle istituzioni non si misura soltanto dal potere che sanno esercitare, ma anche da quello al quale sanno rinunciare. E forse il futuro della giustizia ticinese non dovrebbe cominciare da un nuovo manuale Cencelli. Dovrebbe cominciare dal coraggio di chiuderlo.