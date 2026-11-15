Votazioni federali del 29 novembre 2026: le mie posizioni
Corrado Amato, Membro del Comitato di Viva Ticino
In vista delle votazioni federali del prossimo 29 novembre, desidero esprimere le mie posizioni personali sui quattro oggetti sottoposti al giudizio popolare.
In qualità di membro del Comitato di Viva Ticino, ritengo importante difendere la neutralità svizzera, il potere d’acquisto, la libertà di scelta e il rispetto dei valori della nostra società.
• NO alla modifica della legge sul materiale bellico.
La Svizzera deve preservare la propria neutralità e mantenere una politica responsabile in materia di esportazioni di armi. Ritengo che non si debbano indebolire i principi che hanno sempre contraddistinto il nostro Paese.
Questo non significa dimenticare i lavoratori del settore. L’industria deve avere la capacità e la volontà di riconvertire le proprie attività, investendo in nuove tecnologie, prodotti e settori produttivi. In questo modo è possibile creare nuove opportunità economiche e salvaguardare i posti di lavoro, senza fare dipendere il futuro delle aziende dalla produzione di materiale bellico.
• NO all’aumento dell’IVA per finanziare l’AVS.
Le famiglie e i cittadini sono già confrontati con costi crescenti, tra premi di cassa malati, affitti, energia e spese quotidiane. Non ritengo giusto imporre ulteriori oneri fiscali alla popolazione. Il finanziamento della 13ª mensilità AVS deve essere affrontato cercando soluzioni che non gravino ulteriormente sul potere d’acquisto dei cittadini.
• SÌ alla libera scelta in materia di imposizione dei coniugi.
Ritengo fondamentale tutelare l’autonomia delle famiglie, garantire un trattamento fiscale equo e superare le penalizzazioni fiscali che possono derivare dal matrimonio. Ogni coppia deve poter organizzare liberamente la propria vita familiare e professionale senza essere penalizzata dal sistema fiscale.
• SÌ all’iniziativa per la limitazione dei fuochi d’artificio.
Ritengo importante ripensare il modo di festeggiare, tutelando gli animali, le persone e l’ambiente. Oggi esistono alternative moderne, come gli spettacoli con droni luminosi, che permettono di vivere momenti di festa ed emozione in modo più rispettoso e responsabile.
Credo in una Svizzera sovrana, neutrale, attenta alle esigenze concrete dei cittadini e rispettosa delle libertà individuali.
Il nostro futuro dipende anche dalle scelte che facciamo oggi. Per questo invito tutte le cittadine e tutti i cittadini a informarsi sui quattro oggetti e a partecipare attivamente alle votazioni federali del 29 novembre 2026.