Votazioni federali del 29 novembre 2026: le mie posizioni

Questo non significa dimenticare i lavoratori del settore. L’industria deve avere la capacità e la volontà di riconvertire le proprie attività, investendo in nuove tecnologie, prodotti e settori produttivi. In questo modo è possibile creare nuove opportunità economiche e salvaguardare i posti di lavoro, senza fare dipendere il futuro delle aziende dalla produzione di materiale bellico.