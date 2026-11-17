Votazioni del 29 novembre: le indicazioni di voto del Centro
Centro Ticino
Due sì e due no. In vista delle votazioni federali del prossimo 29 novembre, il Centro ha definito le proprie indicazioni di voto sui quattro temi sottoposti al giudizio dei cittadini svizzeri. Le raccomandazioni sono state adottate dal Comitato cantonale del partito, riunitosi lo scorso 29 ottobre.
Il Centro invita a votare sì al finanziamento supplementare dell'AVS attraverso un aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come previsto dal decreto federale del 19 giugno 2026.
Il partito raccomanda invece di respingere l'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio», esprimendo quindi un no alla proposta.
Un secondo sì riguarda l'iniziativa popolare «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi - Basta con la discriminazione del matrimonio!», che punta a eliminare la disparità di trattamento fiscale delle coppie sposate.
Infine, il Comitato cantonale si schiera per il no alla modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB), approvata il 19 dicembre 2025.