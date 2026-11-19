Leadership politica: il coraggio di raccontare anche ciò che è scomodo
Lorenzo Onderka, sostenitore di Avanti con Ticino&Lavoro
A pochi giorni dalla votazione del 29 novembre sulla Legge federale sul materiale bellico, un'inchiesta della NZZ am Sonntag ha rivelato che 110'000 cartucce prodotte in Svizzera sarebbero arrivate in Russia, passando attraverso Slovenia e Kirghizistan, nonostante le restrizioni esistenti. Altre munizioni svizzere sono state sequestrate in Brasile, in vicende legate alla criminalità organizzata. Sono fatti che meritano chiarimenti, anche se le responsabilità devono ancora essere accertate.
Nei contributi pubblicati in questi giorni a sostegno della revisione si sottolineano le esigenze dell'industria nazionale, la competitività delle nostre imprese, i posti di lavoro e la necessità di garantire una difesa credibile. Argomenti legittimi, che meritano di essere considerati. Si insiste anche sull'affidabilità dei Paesi partner e sull'efficacia dei controlli esistenti. Eppure, nei contributi che ho letto, manca un confronto con quanto emerso dalle recenti inchieste.
Non intendo mettere in discussione la buona fede degli autori, né utilizzare questi episodi per sostenere una posizione favorevole o contraria alla revisione. La questione che vorrei sollevare è un'altra: quale idea di leadership politica vogliamo per il nostro Paese?
Un leader deve certamente avere una visione, saperla spiegare e difendere. Ma dovrebbe anche riconoscere le difficoltà, i rischi e i limiti delle soluzioni che propone, soprattutto quando emergono fatti che mettono alla prova le sue rassicurazioni. Winston Churchill, nel maggio 1940, non promise agli inglesi una guerra facile. Parlò apertamente di sangue, fatica, lacrime e sudore, indicando contemporaneamente la vittoria come obiettivo. Non è necessario condividere tutte le sue scelte per riconoscere il principio: guidare significa anche saper dire ciò che è difficile da ascoltare.
Naturalmente, non tutte le informazioni possono essere rese pubbliche in ogni circostanza. Esistono ragioni di sicurezza, riservatezza e prudenza che vanno rispettate. Ma quando i cittadini sono chiamati a decidere su una questione importante, offrire loro una visione chiara dei benefici e dei rischi dovrebbe essere parte integrante della responsabilità politica. Questo principio vale per tutti, indipendentemente dall'appartenenza partitica.
Chi sostiene una proposta dovrebbe saperne riconoscere anche i punti deboli. Chi la contesta dovrebbe avere l'onestà di riconoscerne i possibili benefici. E anche noi cittadini abbiamo una responsabilità. Se premiamo soltanto chi ci offre risposte semplici e rassicuranti, finiamo per scoraggiare chi affronta apertamente la complessità dei problemi.
La politica ha bisogno di consenso, certamente. Ma governare un Paese richiede qualcosa di più: capacità di giudizio, visione a lungo termine e disponibilità ad assumersi responsabilità anche quando questo può costare qualche consenso.
La fiducia non nasce dalla convinzione che chi ci rappresenta abbia sempre ragione, ma dalla certezza che sappia riconoscere anche ciò che mette in discussione le proprie convinzioni. Perché dire solo una parte della verità, anche quando ciò che si afferma è vero, non significa raccontare tutta la realtà. I fatti emersi dall'inchiesta della NZZ am Sonntag non possono essere ignorati.
Non abbiamo bisogno di leader infallibili. Abbiamo bisogno di persone capaci di guardare oltre la prossima votazione, di riconoscere i problemi e di spiegare come intendono affrontarli.
Una democrazia matura non si misura soltanto dalla libertà che abbiamo di votare, ma anche dalla qualità delle informazioni che ci vengono fornite per esercitare consapevolmente questa nostra libertà. Non credete?