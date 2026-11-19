La fiducia non nasce dalla convinzione che chi ci rappresenta abbia sempre ragione, ma dalla certezza che sappia riconoscere anche ciò che mette in discussione le proprie convinzioni. Perché dire solo una parte della verità, anche quando ciò che si afferma è vero, non significa raccontare tutta la realtà. I fatti emersi dall'inchiesta della NZZ am Sonntag non possono essere ignorati.

Non abbiamo bisogno di leader infallibili. Abbiamo bisogno di persone capaci di guardare oltre la prossima votazione, di riconoscere i problemi e di spiegare come intendono affrontarli.