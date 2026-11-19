Una sicurezza moderna ha bisogno di leggi moderne
Diego Baratti, vicepresidente UDC Ticino
Possiamo garantire la sicurezza di oggi con regole pensate per un’altra epoca? Questa è riassunta in poche parole la questione al centro della votazione del 29 novembre sulla modifica della legge sul materiale bellico (LMB).
La legge attuale è una camicia di forza. Il Consiglio federale non ha margine di manovra e deve decidere sulle esportazioni solo quando scoppia un conflitto, non quando il materiale viene acquistato. Un Paese europeo può comprare equipaggiamento svizzero e scoprire anni dopo che Berna ne blocca la cessione. Per i partner la Svizzera diventa imprevedibile, e da chi è imprevedibile si smette di comprare.
Intanto la sicurezza è cambiata. Droni, intelligenza artificiale, cybersicurezza, comunicazioni: tecnologie in cui civile e militare si sovrappongono. Lo stesso drone che ispeziona un ponte o individua un incendio boschivo può servire alla ricognizione bellica. Sono settori di start-up e PMI, che scelgono dove stare in base alla certezza del diritto. Non ha a caso, alcune di queste aziende hanno già spostato produzione o sede in Italia, Portogallo, Ungheria e Germania e negli Stati Uniti, con licenziamenti e lavoro ridotto. È importante ricordare che ad oggi, l’industria degli armamenti conta circa 14'000 posti a tempo pieno, fino a 160'000 se si conta l’intera filiera.
Cosa cambia con la nuova legge? Tre cose. Il Consiglio federale fissa le regole sulle esportazioni al momento dell’acquisto e non più a conflitto in corso. La cessione di materiale acquistato in Svizzera è in linea di principio consentita. E gli Stati partner possono continuare a essere riforniti anche in caso di conflitto.
Modernizzare non significa aprire le maglie. Restano i criteri severi di oggi: nessuna esportazione verso Paesi che violano gravemente e sistematicamente i diritti umani, né dove il materiale possa colpire la popolazione civile o finire in mani sbagliate, né verso Stati non partner coinvolti in un conflitto armato. Ogni esportazione resta esaminata caso per caso. Il Consiglio federale mantiene inoltre un diritto di veto: per motivi di politica estera, di sicurezza o di neutralità può limitare una cessione o vietare una fornitura. La legge rafforza dunque la neutralità, perché si decide prima, con regole chiare, e non sotto pressione nel mezzo di una crisi.
Resta la questione di fondo. Senza un’industria nazionale l’esercito diventa una facciata: non può integrare da solo le nuove tecnologie, non può mantenere in autonomia i propri sistemi ed è debole al tavolo degli acquisti. E in un mercato interno così piccolo, quell’industria vive di esportazioni.
Si può difendere il Paese di oggi con le regole di ieri? No. Chi vuole una neutralità armata, e noi la vogliamo, ha bisogno di un’industria propria e di regole affidabili. Per questo il 29 novembre voterò SÌ.