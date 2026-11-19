Intanto la sicurezza è cambiata. Droni, intelligenza artificiale, cybersicurezza, comunicazioni: tecnologie in cui civile e militare si sovrappongono. Lo stesso drone che ispeziona un ponte o individua un incendio boschivo può servire alla ricognizione bellica. Sono settori di start-up e PMI, che scelgono dove stare in base alla certezza del diritto. Non ha a caso, alcune di queste aziende hanno già spostato produzione o sede in Italia, Portogallo, Ungheria e Germania e negli Stati Uniti, con licenziamenti e lavoro ridotto. È importante ricordare che ad oggi, l’industria degli armamenti conta circa 14'000 posti a tempo pieno, fino a 160'000 se si conta l’intera filiera.

Cosa cambia con la nuova legge? Tre cose. Il Consiglio federale fissa le regole sulle esportazioni al momento dell’acquisto e non più a conflitto in corso. La cessione di materiale acquistato in Svizzera è in linea di principio consentita. E gli Stati partner possono continuare a essere riforniti anche in caso di conflitto.