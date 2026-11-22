Lo suggerisce il buon senso, lo ribadisce chi ha a cuore una visione moderna e dinamica della famiglia e dell’economia. Con l’approvazione della Legge federale sull’imposizione individuale, la Svizzera ha finalmente compiuto un importante passo verso il futuro, garantendo l’uguale trattamento fiscale delle coppie e incentivando il lavoro femminile e la consapevolezza finanziaria delle donne. L’imposizione individuale è dunque una conquista per tutte e tutti noi, un valore che dobbiamo saper difendere.