AVS: prima di aumentare l’IVA, si rivedano le priorità
Luca Frasa, Movimento giovani leghisti, Municipale di Quinto.
Luca Frasa, Movimento giovani leghisti, Municipale di Quinto.
La tredicesima rendita AVS è stata approvata dal Popolo e quella decisione va rispettata. Ma il 29 novembre non si voterà nuovamente sulla prestazione: si voterà sul modo di finanziarla. Il decreto propone un aumento duraturo dell’IVA ordinaria dall’8,1 all’8,5 per cento e dell’aliquota alberghiera dal 3,8 al 4 per cento. L’aliquota ridotta, applicata per esempio agli alimentari, resterebbe invariata.
L’IVA è un’imposta sui consumi, che grava sui consumatori quando acquistano beni e servizi. Un aumento si riflette quindi sulle spese quotidiane di famiglie, lavoratori e pensionati. Anche chi percepisce una rendita, e non versa contributi salariali, la paga ogni volta che effettua un acquisto soggetto all’aliquota ordinaria.
La tredicesima comporterà costi superiori a 4 miliardi di franchi nel 2026, destinati a superare i 5 miliardi dal 2035. Il maggior gettito IVA è stimato in circa 1,4 miliardi all’anno dal 2029 e, insieme al contributo della Confederazione, coprirebbe circa la metà dei costi aggiuntivi. L’aumento, inoltre, non entrerebbe in vigore prima del 2028, mentre la tredicesima sarà versata già dal dicembre 2026. È dunque una scelta permanente che finanzia solo parzialmente una spesa crescente.
Prima di chiedere altri soldi ai cittadini, la Confederazione deve dimostrare di aver esaminato seriamente le proprie spese e le proprie priorità. Per la cooperazione internazionale 2025–2028 il Parlamento ha stanziato crediti d’impegno per un massimo complessivo di 11,12 miliardi di franchi. Non si sostiene che ogni franco destinato all’estero possa essere trasferito automaticamente all’AVS, né che un solo taglio risolva tutto. Ma non è accettabile considerare intoccabili questi stanziamenti e, nello stesso tempo, presentare l’aumento delle imposte ai cittadini come unica risposta. Anche le politiche non prioritarie e i costi dell’apparato federale devono essere sottoposti a una verifica concreta.
Votare No non significa cancellare la tredicesima o ignorare il futuro dell’AVS. Significa chiedere che il suo finanziamento venga affrontato con una riforma complessiva, trasparente e sostenibile, dopo aver verificato dove la Confederazione può risparmiare e quali spese servono davvero al benessere della popolazione residente. Il conto non può ricadere sempre sui cittadini, mentre le priorità di spesa pubblica restano fuori discussione.
Il 29 novembre, quindi, il No è un messaggio chiaro: prima di aumentare l’IVA, si mettano in ordine le priorità della Confederazione.