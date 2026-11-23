La tredicesima comporterà costi superiori a 4 miliardi di franchi nel 2026, destinati a superare i 5 miliardi dal 2035. Il maggior gettito IVA è stimato in circa 1,4 miliardi all’anno dal 2029 e, insieme al contributo della Confederazione, coprirebbe circa la metà dei costi aggiuntivi. L’aumento, inoltre, non entrerebbe in vigore prima del 2028, mentre la tredicesima sarà versata già dal dicembre 2026. È dunque una scelta permanente che finanzia solo parzialmente una spesa crescente.

Prima di chiedere altri soldi ai cittadini, la Confederazione deve dimostrare di aver esaminato seriamente le proprie spese e le proprie priorità. Per la cooperazione internazionale 2025–2028 il Parlamento ha stanziato crediti d’impegno per un massimo complessivo di 11,12 miliardi di franchi. Non si sostiene che ogni franco destinato all’estero possa essere trasferito automaticamente all’AVS, né che un solo taglio risolva tutto. Ma non è accettabile considerare intoccabili questi stanziamenti e, nello stesso tempo, presentare l’aumento delle imposte ai cittadini come unica risposta. Anche le politiche non prioritarie e i costi dell’apparato federale devono essere sottoposti a una verifica concreta.