È innegabile che negli ultimi decenni siano stati compiuti passi avanti straordinari. Grazie alle battaglie coraggiose di intere generazioni, oggi molte donne accedono all’istruzione superiore, ricoprono ruoli di responsabilità, partecipano alla vita istituzionale e dispongono di strumenti giuridici che ne tutelano l’autonomia. Tuttavia, considerare questo percorso concluso sarebbe un grave errore di prospettiva: i diritti acquisiti non sono mai immutabili e richiedono una vigilanza costante.