Quando le aziende cercano personale e i giovani non trovano lavoro
Sara Rossini – CEO Fill-Up
Le PMI ticinesi lanciano l'allarme. Secondo una recente indagine delle associazioni economiche, il 63,64% degli interpellati segnala la carenza di personale qualificato tra le principali difficoltà delle aziende, seconda soltanto alla burocrazia (77,27%). Ma c'è un'altra realtà che dovrebbe preoccuparci altrettanto: mentre le imprese faticano a trovare personale, molti giovani non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro, anche dopo aver concluso una formazione.
Come siamo arrivati ad avere contemporaneamente aziende senza personale e giovani senza lavoro?
La carenza di personale qualificato non è una novità. Ne parliamo da anni, ma siamo sempre ai piedi della scala. E con l'evoluzione demografica, i pensionamenti e il cambiamento delle competenze richieste, la situazione rischia di peggiorare. Una delle risposte potrebbe arrivare dalla capacità di formare le nuove generazioni. Ma anche qui qualcosa non funziona come dovrebbe.
Formare i professionisti di domani è sempre più impegnativo
La formazione professionale è uno dei punti di forza del sistema svizzero, ma oggi per molte imprese rappresenta un impegno sempre più gravoso. Diversi giovani intraprendono un apprendistato non tanto per una scelta consapevole, quanto perché i risultati scolastici precludono loro l'accesso ad altri percorsi formativi. Alcuni entrano così nel mondo del lavoro con lacune scolastiche, poca autonomia e, soprattutto, una predisposizione non ancora adeguata ad assumersi responsabilità e ad affrontare le richieste della realtà professionale.
Non mi aspetto che un quindicenne abbia già l'atteggiamento di un professionista, quello va costruito. Ma una cosa è sviluppare competenze, un'altra è dover lavorare anche sulla disponibilità a imparare, impegnarsi e mettersi in gioco.
Le aziende devono quindi investire maggiori risorse nell'accompagnamento dei giovani, mentre continuano a produrre, rimanere competitive e affrontare gli oneri amministrativi.
A complicare la situazione ci sono poi gli scioglimenti dei contratti di tirocinio. In Ticino il tasso raggiungeva il 36% nella rilevazione riferita al 2021, uno dei valori più elevati in Svizzera. Il nuovo dato è atteso a dicembre.
Uno scioglimento non significa necessariamente abbandonare la formazione, ma per l'azienda può significare investimenti che non portano ai risultati sperati, nuove procedure, nuovo reclutamento e soprattutto la demotivazione di chi forma. Dopo esperienze negative ripetute, alcune imprese possono decidere di rinunciare alla formazione, preferendo assumere professionisti già qualificati, magari formati da altre aziende. Si crea così un circolo vizioso: aumenta il bisogno di personale qualificato, ma rischia di diminuire la disponibilità a formarlo. E questo, nel tempo, non può che aggravare il problema che oggi le aziende denunciano.
Quando le scelte professionali non incontrano il mercato
C'è poi un altro squilibrio. In Ticino molti giovani continuano a scegliere professioni commerciali e amministrative, mentre diversi settori artigianali, tecnici e industriali faticano a trovare apprendisti. In alcuni casi, i posti vengono occupati grazie a giovani provenienti da oltre confine.
Non è una critica alle scelte dei ragazzi o alla manodopera estera. È uno squilibrio tra aspirazioni professionali e opportunità offerte dal mercato.
Da una parte rischiamo di formare più persone di quante alcuni settori possano assorbire, dall'altra abbiamo aziende che non trovano nuove leve.
Un giovane deve certamente poter scegliere secondo i propri interessi e le proprie aspirazioni, ma quella scelta dovrà prima o poi confrontarsi con la realtà economica. Ottenere un diploma o un AFC è un traguardo importante, ma non può essere l'unico obiettivo. La vera sfida è permettere ai giovani di costruirsi un futuro professionale e un'autonomia economica.
Perché quando questo non accade, il problema non rimane confinato al mercato del lavoro.
Quando il problema economico diventa sociale
Nel dicembre 2024, in Ticino, i giovani tra i 18 e i 25 anni beneficiari dell'assistenza sociale erano 914, l'8,7% in più rispetto all'anno precedente.
Non possiamo attribuire automaticamente questo aumento alle scelte formative o alle difficoltà occupazionali, ma non possiamo nemmeno ignorare le conseguenze di un inserimento professionale che tarda ad arrivare.
Un giovane che rimane fuori dal mercato del lavoro rischia di perdere motivazione, opportunità di sviluppare competenze attraverso l'esperienza e attrattività agli occhi delle aziende. Più tempo passa, più diventa difficile inserirsi. C'è anche un’altra conseguenza che tendiamo a dimenticare: chi inizia tardi a lavorare può accumulare meno anni di contribuzione previdenziale, con possibili ripercussioni economiche al momento del pensionamento. Siamo abituati a guardare al problema immediato, ma dovremmo iniziare a preoccuparci anche delle conseguenze tra qualche decennio.
Il costo è quindi individuale, ma anche collettivo: sostegno sociale, misure di accompagnamento, potenziale professionale inutilizzato e aziende che continuano a cercare personale.
Quanto ci costa, economicamente e socialmente, non riuscire a inserire i nostri giovani nel mondo del lavoro?
A pagare il prezzo maggiore rischiano di essere proprio i giovani con percorsi scolastici fragili o non lineari. Le aziende, già fortemente sotto pressione, privilegiano comprensibilmente candidati più autonomi o con esperienza, evitando investimenti formativi impegnativi e dai risultati incerti.
E così chi avrebbe maggiormente bisogno di entrare nel mondo del lavoro per sviluppare competenze, responsabilità e autonomia finisce per avere sempre meno opportunità.
I percorsi transitori possono rappresentare una risorsa importante, ma se non preparano a un inserimento concreto rischiano soltanto di aumentare la distanza tra questi giovani e il mondo del lavoro. Una distanza che, con il passare del tempo, diventa sempre più difficile da colmare.
Non credo sia corretto attribuire la responsabilità alle imprese, che devono garantire la propria sostenibilità economica, ma non possiamo nemmeno ignorare le conseguenze sociali di queste dinamiche.
Economia e sociale non sono due mondi separati
Parliamo di carenza di personale quando ascoltiamo le aziende, di disoccupazione quando analizziamo il mercato del lavoro e di assistenza quando discutiamo della spesa pubblica. Eppure, sono problemi che, almeno in parte, si alimentano a vicenda.
Non possiamo chiedere alle aziende di fare sempre di più senza considerare le condizioni nelle quali operano, ma d’altra parte non possiamo nemmeno pensare di risolvere la carenza di personale cercando soltanto lavoratori già qualificati, senza interrogarci su come valorizzare meglio le risorse presenti sul territorio.
La manodopera estera è importante per la nostra economia. Il problema non è la sua presenza, ma il fatto che contemporaneamente una parte dei giovani residenti fatichi a trovare il proprio spazio nel mercato del lavoro, anche perché ha acquisito qualifiche in professioni che non sempre offrono sufficienti sbocchi occupazionali.
Serve una visione che colleghi le esigenze delle imprese, le scelte formative e le reali opportunità di lavoro.
E forse, prima di creare nuovi progetti pubblici per l'inserimento dei giovani, dovremmo valutare i risultati di quelli esistenti. Non basta sapere quanti giovani vengono presi a carico, dovremmo sapere quanti riescono effettivamente a entrare nel mondo del lavoro, a rimanerci e a raggiungere un'autonomia economica.
Perché formazione e inserimento professionale non sono soltanto costi aziendali o responsabilità individuali. Sono investimenti nella tenuta economica e sociale del Cantone.
Il futuro del Ticino non dipenderà soltanto dalla capacità di attirare aziende e personale qualificato, ma anche da quanto sapremo valorizzare le persone che già vivono qui, creando le condizioni affinché possano raggiungere un'autonomia economica e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.
Continuare ad affrontare separatamente la carenza di personale e le difficoltà occupazionali dei giovani significa rischiare di non risolvere né l'una né le altre.