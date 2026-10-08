Costi della salute, il Ticino deve osare di più

La lezione è semplice: i cittadini capiscono, se si spiega loro che non si tratta di tagliare le cure, ma di concentrarle dove sono migliori. Più casi trattati nella stessa struttura significano più esperienza, più qualità e personale più facile da reclutare. Chi ha il coraggio di dirlo, e di farlo, non viene punito. Viene rispettato.



In Ticino la situazione è simile. Ad esempio, maternità e cardiologia sono duplicate in troppe strutture: un lusso che paghiamo ogni mese con i nostri premi. Non basta poi invocare l'invecchiamento della popolazione: i Grigioni hanno una quota di anziani quasi uguale e costi inferiori alla media. Da noi si ricorre più spesso alle cure, con 7,5 visite mediche l'anno a testa contro 6,3 in Svizzera. Serve una nuova pianificazione ospedaliera, che parta dalla riorganizzazione delle specializzazioni per eliminare le ridondanze e riduca il numero di sedi. E serve rivedere la governance dell'EOC, dando all'ente un mandato imprenditoriale chiaro e togliendo i membri del Governo dal consiglio di amministrazione: chi ordina il servizio non può anche amministrarlo e controllarlo.

