Riformare i criteri di nomina dei CdA è una necessità aziendale e politica

La società evolve, la città è cambiata molto negli ultimi anni, l'amministrazione comunale e i servizi hanno fatto dei notevoli passi in avanti. Ora è tempo che anche la politica segua e abbandoni le pratiche attuali di suddivisione dei consigli d’amministrazione delle aziende partecipate.



Per superare questa impasse servono delle regole e delle procedure chiare, che fissino i limiti, le capacità e le competenze per una gestione più moderna e trasparente delle società partecipate di proprietà della Città. La presenza di Consiglieri comunali nei CdA non può più essere tollerata evitando così la sovrapposizione fra il ruolo di controllo e il ruolo di amministratore, puntando invece sulle competenze reali delle persone selezionate nel settore specifico. Gli emolumenti ricevuti, oltre a dover essere di dominio pubblico, devono essere proporzionati al lavoro effettivamente svolto e alle responsabilità assunte.

