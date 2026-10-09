Cerca e trova immobili
Segnalaci
Lorenzo Cavagliotti

Piero Marchesi ascolti anche le esigenze del Mendrisiotto

Lorenzo Cavagliotti, presidente PLR Val Mara
Piero Marchesi ascolti anche le esigenze del Mendrisiotto
Tipress
Lorenzo Cavagliott
Piero Marchesi ascolti anche le esigenze del Mendrisiotto
Lorenzo Cavagliotti, presidente PLR Val Mara

Desidero rivolgere i miei migliori auguri a Piero Marchesi per il suo nuovo ruolo di Consigliere di Stato.

Piero Marchesi eredita un Dipartimento importante, chiamato ad affrontare sfide complesse e decisive per lo sviluppo economico e territoriale del nostro Cantone. Le sue priorità? «Le valli e le regioni periferiche». Solo in secondo piano il traffico e la mobilità. E il Mendrisiotto? Auspico che anche questa regione venga presa in considerazione.

Il nuovo Direttore ha più volte evidenziato, anche nelle sue prese di posizione pubbliche, l'importanza della rete autostradale quale componente essenziale dell'infrastruttura svizzera. Nel suo precedente ruolo a Berna, Marchesi ha sostenuto diversi progetti di potenziamento della rete nazionale, compresi quelli dibattuti durante la campagna del 2023. Tali progetti hanno tuttavia suscitato perplessità in numerosi Comuni del Mendrisiotto e non hanno ottenuto il consenso auspicato in sede popolare.

Anche oggi il dibattito sul futuro sviluppo della mobilità e delle infrastrutture rimane aperto. Se da un lato USTRA, l'UDC e il Consigliere federale Albert Rösti continuano a ritenere necessari nuovi interventi sulla rete stradale, dall'altra parte gran parte del popolo invita a riflettere attentamente sulle priorità d'investimento e sull'impatto territoriale che tali opere comporteranno.

Non posso non citare il progetto di manutenzione che USTRA sta realizzando sulla tratta Collina d’Oro-Bioggio. Lavori per un costo di oltre CHF 250 milioni, che stanno creando gravi disagi al traffico, con la conseguenza di rallentare anche l’economia, senza apportare un beneficio al territorio.

È necessario che i grandi progetti infrastrutturali siano accompagnati da una visione attenta alle realtà locali e alla qualità della vita delle persone che vivono nei territori interessati. In particolare, il Mendrisiotto ha bisogno di essere ascoltato e coinvolto nelle scelte che ne determineranno il futuro.

Per continuare a crescere e a mantenere la propria attrattiva, il nostro Cantone deve affrontare con determinazione il problema delle congestioni, individuando soluzioni efficaci. Se un tempo l'autostrada era sinonimo di progresso, benessere e nuove opportunità, oggi porta con sé anche importanti criticità legate al traffico, all'inquinamento e alla qualità della vita di molte regioni.

Per questo motivo rivolgo un appello al nuovo Consigliere di Stato affinché si adoperi per individuare una soluzione concreta per il Mendrisiotto, che diventi una vera priorità, senza puntare al potenziamento indiscriminato della rete autostradale, ma ponendo un freno ai progetti di USTRA e sostenendo una regione che da anni sopporta le conseguenze di un traffico sempre più intenso e di un crescente carico ambientale. Ne è una dimostrazione il recente voto del Gran Consiglio a sostegno di una risoluzione volta a chiarire e valutare l'impatto fonico e ambientale del progetto MEME.

Investire nella qualità di vita del Mendrisiotto significa investire nel futuro dell'intero Ticino. Trovare un equilibrio tra mobilità, sviluppo economico e tutela del territorio è una delle grandi sfide dei prossimi anni, ma anche un&#39;opportunità per costruire un Cantone più forte, attrattivo e sostenibile per le generazioni future.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
giovanni polonimendrisiottopiero marchesiplrttraffico
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
2 gior
5
29

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
21 ore

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
64

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
7 ore
34
201

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
19 ore
101
287

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
159

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
1 gior
13

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
5 ore
8
57

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
19

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
3 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
92
231

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
1 gior
15
43

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
1 gior
50
127

«Un'altra volpe nel pollaio»

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
2 gior
11
40

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
1 gior
22
24

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
1 gior
7
30

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
21 ore

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
3 gior
10
25

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
3 gior
12
39

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
7 ore
2
17

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
2 gior
13
26

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
2 gior
46
200

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
17 ore
12
48

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
1 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
15 ore
2
22

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
6
54

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
19 ore

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
1 gior

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
45
227

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
1 gior
22

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
2 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
28

«Uno patetico, gli altri criminali»

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
2 gior
4
12

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
2 gior
30

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
2 gior
23
37

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
2 gior
12
18

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
1 gior
78
72

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
LIVE
CANTONE
7 ore
22
36

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
4 ore
60
90

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
1 gior
1
14

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
1 gior
16
24

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

Bottigliate in testa: il video shock
LIVE
BELLINZONA
1 ora

Bottigliate in testa: il video shock

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
23 ore
18

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»
LIVE
ZURIGO
1 gior
7
44

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
132

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
3 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
LIVE
CANTONE
7 ore
2
14

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Cosa aspetta il Municipio di Bellinzona a togliere le scritte "Fortezza"?
LIVE
SANDRO FORA
1 gior
7
55

Cosa aspetta il Municipio di Bellinzona a togliere le scritte "Fortezza"?

Costi della salute, il Ticino deve osare di più
LIVE
CANTONE
1 gior
13
21

Costi della salute, il Ticino deve osare di più

Fisioterapia: difendiamo chi cura, non il business dei volumi
LIVE
GIOVANNI ALBERTINI
1 gior
3
15

Fisioterapia: difendiamo chi cura, non il business dei volumi

Dal raddoppio storico al seggio perduto: la Lega si rialzi ritornando tra la gente
LIVE
MASSIMILIANO ROBBIANI
1 gior
4
21

Dal raddoppio storico al seggio perduto: la Lega si rialzi ritornando tra la gente

Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!
LIVE
CANTONE
1 gior
2
12

Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!

Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente
LIVE
PAOLO BALZARI
2 gior
1
14

Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente

Prevenzione oncologica: il primo passo è questo
LIVE
FRANCESCO MEANI
2 gior

Prevenzione oncologica: il primo passo è questo

Lugano Airport: trent’anni per costruire una porta sul futuro
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
3 gior
9

Lugano Airport: trent’anni per costruire una porta sul futuro

Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
3
10

Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?

Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva
LIVE
SANDRO FORA
3 gior
9

Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva