Piero Marchesi ascolti anche le esigenze del Mendrisiotto

Il nuovo Direttore ha più volte evidenziato, anche nelle sue prese di posizione pubbliche, l'importanza della rete autostradale quale componente essenziale dell'infrastruttura svizzera. Nel suo precedente ruolo a Berna, Marchesi ha sostenuto diversi progetti di potenziamento della rete nazionale, compresi quelli dibattuti durante la campagna del 2023. Tali progetti hanno tuttavia suscitato perplessità in numerosi Comuni del Mendrisiotto e non hanno ottenuto il consenso auspicato in sede popolare.

Anche oggi il dibattito sul futuro sviluppo della mobilità e delle infrastrutture rimane aperto. Se da un lato USTRA, l'UDC e il Consigliere federale Albert Rösti continuano a ritenere necessari nuovi interventi sulla rete stradale, dall'altra parte gran parte del popolo invita a riflettere attentamente sulle priorità d'investimento e sull'impatto territoriale che tali opere comporteranno.