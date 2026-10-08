Cerca e trova immobili
Segnalaci
Giovanni Albertini

Fisioterapia: difendiamo chi cura, non il business dei volumi

Giovanni Albertini, fisioterapista e Gran Consigliere (Avanti con Ticino&Lavoro)
Fisioterapia: difendiamo chi cura, non il business dei volumi
TiPress
Fonte Giovanni Albertini
Fisioterapia: difendiamo chi cura, non il business dei volumi
Giovanni Albertini, fisioterapista e Gran Consigliere (Avanti con Ticino&Lavoro)

La proposta del PLR di conoscere meglio quanti fisioterapisti operano in Ticino, dove lavorano, quale formazione hanno seguito e con quale grado d’occupazione aggiunge un tassello importante a una discussione che, finalmente, sta prendendo forma.

Il 6 ottobre 2025 noi di Avanti con Ticino&Lavoro avevamo depositato la mozione “Verso una pianificazione sanitaria territoriale e sostenibile della fisioterapia in Ticino”, chiedendo una mappatura dell’offerta e strumenti per determinare il reale fabbisogno sul territorio.

Le due proposte non sono in contrapposizione. Sono complementari. E se più forze politiche riconoscono oggi la necessità di conoscere e governare meglio l’evoluzione della fisioterapia in Ticino, ben venga.

Ma conoscere i numeri è solo il primo passo.

Dobbiamo capire dove e perché cresce l’offerta, chi genera i maggiori volumi e quali conseguenze questo produce sui costi, sulla qualità delle cure e sulle condizioni di lavoro.

Sono fisioterapista anch’io. Questa professione la vivo ogni giorno. So cosa significa studiare, continuare a formarsi, assumersi responsabilità e lavorare con persone che affidano a noi la propria salute.

Ed è proprio per questo che voglio difendere chi questo mestiere lo fa seriamente.

Una cosa è il fisioterapista che cura i propri pazienti e investe nella propria formazione. Altra cosa sono modelli sempre più imprenditoriali, con grandi strutture in grado di aumentare rapidamente personale e volumi, anche facendo ampio ricorso a professionisti formati all’estero.

Non significa puntare il dito contro qualcuno. Significa avere il coraggio di controllare dove si concentra la crescita, verificando volumi, appropriatezza delle prestazioni, condizioni salariali ed evoluzione dei costi.

Perché la fisioterapia deve rimanere una professione sanitaria. Il fisioterapista non può diventare manodopera e il paziente un numero da fatturare.

C’è poi il tema dei diplomi esteri. Penso alla realtà LUDES e, più in generale, ai riconoscimenti effettuati dalla Croce Rossa Svizzera. Chi entra nel nostro sistema deve garantire standard realmente equivalenti a quelli richiesti a chi si forma in Svizzera. Se i criteri non sono sufficientemente rigorosi, dobbiamo avere il coraggio di chiedere che vengano rafforzati.

Non possiamo investire nella formazione dei nostri professionisti e, nello stesso tempo, ignorare gli effetti che un afflusso non governato dall’estero può avere su salari, condizioni di lavoro e offerta sanitaria.

Ma attenzione: il conto non può essere pagato dai fisioterapisti che lavorano bene.

Gli indipendenti affrontano costi sempre maggiori mentre la remunerazione fatica a stare al passo. Nel pubblico, dopo anni di esperienza, formazione continua e responsabilità, le possibilità di crescita professionale ed economica rimangono troppo limitate.

Il rischio è paradossale: rendiamo poco attrattiva la carriera nel pubblico, spingiamo professionisti validi verso l’attività indipendente e poi ci preoccupiamo perché l’offerta cresce.

Anche sul fronte delle prescrizioni possiamo migliorare: obiettivi chiari, rivalutazioni quando necessarie e maggiore attenzione alle prestazioni non appropriate. Non per togliere cure a chi ne ha bisogno, ma per eliminare gli sprechi e utilizzare meglio le risorse.

La strada, quindi, c’è: pianificare il fabbisogno, capire dove si concentrano crescita e volumi, garantire riconoscimenti rigorosi, contrastare eventuali fenomeni di dumping e prestazioni non appropriate e valorizzare finalmente la qualità.

Perché contenere i costi non significa pagare meno chi cura. Significa smettere di premiare la quantità a scapito della qualità.

La nostra mozione ha messo sul tavolo la pianificazione. La proposta del PLR aggiunge un ulteriore tassello. Ora mettiamoli insieme e passiamo ai fatti.

Sono fisioterapista e questa professione la conosco dall’interno. Non voglio difendere un sistema. Voglio difendere chi cura, chi si forma, chi si assume responsabilità e chi ogni giorno mette competenza e tempo al servizio dei pazienti.

E voglio che la politica intervenga dove, invece, quantità e interessi economici rischiano di prendere il posto della qualità.

È da qui che possiamo partire. Insieme.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
fisioterapiaformazionelavoropoliticasanitàticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
2 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
2 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
22 ore
4
26

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
2 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
1 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
40

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
2 gior
80
197

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
2 gior
31
65

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
3 gior
10
24

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
39

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
2 gior
58
82

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
67

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
41

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
16 ore
71
152

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
22 ore
92
239

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
1 gior
11
42

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
41

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
13 ore
8
35

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
1 gior
10
27

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
13 ore
43
119

«Un'altra volpe nel pollaio»

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
2 gior
77
136

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
14

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
1
16

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
1 gior
46
206

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
51

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
1 gior
13
29

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
2 gior
18
64

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
99
134

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
45
234

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
20 ore
5
56

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
1 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
33

«Uno patetico, gli altri criminali»

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
2 gior
13
60

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
17 ore

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
3 gior
40
153

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
3 gior
11
16

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
23 ore
30

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
11

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
22 ore
22
35

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
20 ore
4
13

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
1 gior
12
20

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
2 gior
15
31

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
2 gior
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
3 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
2 gior
16

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
9 ore
9

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Dal raddoppio storico al seggio perduto: la Lega si rialzi ritornando tra la gente
LIVE
MASSIMILIANO ROBBIANI
15 ore
2
13

Dal raddoppio storico al seggio perduto: la Lega si rialzi ritornando tra la gente

Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!
LIVE
CANTONE
16 ore
2
9

Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!

Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente
LIVE
PAOLO BALZARI
1 gior
1
14

Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente

Prevenzione oncologica: il primo passo è questo
LIVE
FRANCESCO MEANI
1 gior

Prevenzione oncologica: il primo passo è questo

Lugano Airport: trent’anni per costruire una porta sul futuro
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
1 gior
8

Lugano Airport: trent’anni per costruire una porta sul futuro

Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
3
9

Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?

Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva
LIVE
SANDRO FORA
2 gior
10

Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva

La guerra è pace? Quando un premio per la pace va alla NATO
LIVE
MARIA PIA AMBROSETTI
3 gior
5
29

La guerra è pace? Quando un premio per la pace va alla NATO

Doppia maggioranza: lo schiaffo a Cassis
LIVE
LORENZO QUADRI
4 gior
25
64

Doppia maggioranza: lo schiaffo a Cassis

Rinascita Ticinese: costruiamo il futuro dei nostri giovani!
LIVE
SILVIO GRUOSSO
4 gior
9

Rinascita Ticinese: costruiamo il futuro dei nostri giovani!