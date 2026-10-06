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Prevenzione oncologica: il primo passo è questo

Francesco Meani, responsabile Centro di Senologia del Gruppo Ospedaliero Moncucco
Prevenzione oncologica: il primo passo è questo
Ti-Press (archivio)
Fonte Francesco Meani
Prevenzione oncologica: il primo passo è questo
Francesco Meani, responsabile Centro di Senologia del Gruppo Ospedaliero Moncucco

Per molti anni abbiamo immaginato la prevenzione oncologica come qualcosa che si fa in ospedale: una mammografia, un'ecografia, una visita specialistica. In realtà la prevenzione inizia molto prima, lontano dagli ambulatori. Comincia ogni mattina, con le scelte che facciamo per il nostro corpo e per la nostra salute.

Oggi disponiamo di terapie sempre più efficaci, di interventi chirurgici meno invasivi e di farmaci capaci di cambiare la storia naturale di molte neoplasie. Nel tumore della mammella, la forma di cancro più frequente nella donna, questi progressi hanno portato a percentuali di guarigione impensabili solo pochi decenni fa.

Ma la medicina moderna ci sta insegnando un'altra lezione, forse ancora più importante: alcune delle armi più potenti contro il cancro non si trovano in sala operatoria o in laboratorio. Si trovano nel nostro stile di vita.

Tra queste, l'attività fisica occupa un posto speciale.

Non si tratta semplicemente di "fare sport". Si tratta di rimettere il movimento al centro della nostra quotidianità. Il corpo umano è stato progettato per muoversi; quando smette di farlo, aumenta il rischio di sviluppare numerose malattie croniche, comprese diverse forme di tumore.

La ricerca scientifica degli ultimi anni ha dimostrato che il movimento produce effetti profondi sull'organismo. Riduce l'infiammazione cronica, migliora il metabolismo, aiuta a controllare il peso corporeo e rende più efficiente il sistema immunitario. È sorprendente pensare che bastino trenta minuti di esercizio perché nel sangue aumentino le cellule impegnate nella sorveglianza antitumorale e diminuiscano quelle che favoriscono un ambiente più permissivo alla crescita del cancro. È come se l'organismo ricevesse il segnale di rafforzare le proprie difese.

Naturalmente nessuno pensa che una passeggiata possa sostituire una terapia oncologica. Sarebbe un messaggio profondamente sbagliato. Ma è altrettanto sbagliato considerare l'attività fisica un semplice complemento o un passatempo.

Oggi sappiamo che rappresenta una vera alleata della medicina.

Durante i trattamenti oncologici il movimento aiuta a contrastare la stanchezza, limita la perdita di massa muscolare, migliora la funzionalità cardiovascolare, riduce ansia e depressione e permette ai pazienti di affrontare le cure con maggiore energia. Sempre più studi dimostrano che chi mantiene uno stile di vita attivo anche dopo la diagnosi presenta risultati clinici migliori rispetto a chi conduce una vita sedentaria.

Esiste poi un momento delicatissimo, di cui si parla ancora troppo poco: quello che arriva dopo la fine delle terapie.

Quando chemio, radioterapia o intervento chirurgico terminano, tutti si aspettano che la paziente "torni alla normalità". In realtà inizia una nuova fase, fatta di ricostruzione fisica ed emotiva. Recuperare forza, mobilità, fiducia nel proprio corpo e serenità richiede tempo. Anche in questo percorso l'attività fisica rappresenta uno straordinario strumento di riabilitazione.

Camminare, in particolare, possiede qualcosa di unico. È il gesto più naturale che conosciamo, accessibile praticamente a tutti, senza necessità di attrezzature o prestazioni atletiche. Ma camminare può diventare molto più di uno spostamento.

È questa la filosofia proposta dalla Camminata Metabolica: trasformare ogni passo in un gesto consapevole, attraverso una corretta postura, una respirazione efficace, il coinvolgimento armonico della muscolatura e il recupero del rapporto tra mente, corpo e ambiente. Non è una competizione e non ricerca la performance; invita piuttosto a riscoprire il piacere del movimento come forma di benessere e di prevenzione.

Questo approccio è perfettamente coerente con la medicina che immaginiamo per il futuro: una medicina che non si limita a curare la malattia, ma accompagna le persone a costruire salute ogni giorno.

Come senologo incontro ogni settimana donne che affrontano con coraggio una diagnosi di tumore al seno. Molte mi chiedono quale sia il farmaco migliore. La risposta dipende dal tipo di tumore. Ma quando mi chiedono cosa possano fare loro, personalmente, per aiutare il proprio organismo, la risposta è sorprendentemente semplice: continuare a muoversi.

Non serve diventare maratoneti. Non servono imprese sportive. Serve costanza. Serve trasformare il movimento in un'abitudine quotidiana.

Ogni passo rappresenta un investimento sulla salute presente e futura. È una scelta che protegge il cuore, preserva le ossa, migliora l'equilibrio psicologico, rafforza il sistema immunitario e contribuisce a ridurre il rischio di sviluppare diverse patologie, compresi alcuni tumori.

La prevenzione non è fatta di gesti straordinari. È fatta di piccoli gesti ripetuti ogni giorno.

E forse il più semplice di tutti è proprio quello di uscire di casa e iniziare a camminare.

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