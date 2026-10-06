Prevenzione oncologica: il primo passo è questo

La ricerca scientifica degli ultimi anni ha dimostrato che il movimento produce effetti profondi sull'organismo. Riduce l'infiammazione cronica, migliora il metabolismo, aiuta a controllare il peso corporeo e rende più efficiente il sistema immunitario. È sorprendente pensare che bastino trenta minuti di esercizio perché nel sangue aumentino le cellule impegnate nella sorveglianza antitumorale e diminuiscano quelle che favoriscono un ambiente più permissivo alla crescita del cancro. È come se l'organismo ricevesse il segnale di rafforzare le proprie difese.