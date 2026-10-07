Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!
Gianfranco Scardamaglia, coordinatore del Movimento Papageno
In vista delle elezioni cantonali dell’11 aprile 2027, il Ticino ha bisogno di discutere non soltanto di equilibri partitici, ma soprattutto delle persone chiamate a governare. Fra i profili che meritano di essere presi seriamente in considerazione per il Consiglio di Stato vi è quello di Daniele Caverzasio.
La sua esperienza istituzionale è ampia e consolidata. Entrato in Gran Consiglio nel 2011, Caverzasio è stato capogruppo della Lega dei Ticinesi e ha presieduto il Parlamento cantonale durante il difficile periodo della pandemia. Ha inoltre lavorato in commissioni centrali, fra cui Gestione e finanze e Sanità e sicurezza sociale. A questa conoscenza delle istituzioni cantonali affianca l’esperienza maturata nel Municipio di Mendrisio, dove è responsabile del Dicastero socialità e pari opportunità. È quindi un politico che conosce sia le dinamiche di Bellinzona sia i problemi concreti che ogni giorno affrontano i Comuni e i loro cittadini.
La sua scelta di lasciare il Gran Consiglio dopo quindici anni non dovrebbe essere interpretata come un disimpegno. Caverzasio l’ha motivata richiamando il rispetto dovuto alle istituzioni e l’impossibilità di svolgere a metà incarichi che richiedono presenza, tempo e responsabilità. In un’epoca nella quale non è raro accumulare cariche e funzioni, questa decisione testimonia un modo serio di intendere il servizio pubblico: assumere un incarico significa esserci davvero.
Il Ticino affronta sfide che non possono essere risolte a colpi di slogan: finanze pubbliche, sanità, sostegno alle famiglie e agli anziani, sicurezza, occupazione e rapporti con la vicina Italia. Servono conoscenza dei dossier, capacità di ascolto e disponibilità a costruire soluzioni concrete. Caverzasio ha dimostrato di privilegiare il lavoro istituzionale e il confronto alla ricerca permanente di visibilità. La sua attività professionale nel settore finanziario e assicurativo completa inoltre un percorso che unisce attenzione alla sostenibilità economica e sensibilità verso le esigenze sociali.
Una sua candidatura offrirebbe anche al Mendrisiotto una voce autorevole nell’Esecutivo cantonale. Non si tratterebbe di rivendicare un seggio sulla base della sola provenienza geografica, ma di riconoscere che l’esperienza di una regione di confine, con le sue peculiarità economiche e sociali, può contribuire alla qualità delle decisioni prese a Bellinzona.
Spetteranno naturalmente agli organi della Lega e, in ultima istanza, agli elettori le valutazioni decisive. Ma una candidatura come quella di Daniele Caverzasio allargherebbe il confronto e metterebbe in campo un profilo esperto, pragmatico e attento alla dimensione sociale. Per il Consiglio di Stato 2027-2031, Caverzasio merita di essere della partita.