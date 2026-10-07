Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!

La sua esperienza istituzionale è ampia e consolidata. Entrato in Gran Consiglio nel 2011, Caverzasio è stato capogruppo della Lega dei Ticinesi e ha presieduto il Parlamento cantonale durante il difficile periodo della pandemia. Ha inoltre lavorato in commissioni centrali, fra cui Gestione e finanze e Sanità e sicurezza sociale. A questa conoscenza delle istituzioni cantonali affianca l’esperienza maturata nel Municipio di Mendrisio, dove è responsabile del Dicastero socialità e pari opportunità. È quindi un politico che conosce sia le dinamiche di Bellinzona sia i problemi concreti che ogni giorno affrontano i Comuni e i loro cittadini.