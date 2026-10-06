Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente

Il 27 settembre i cittadini di Bellinzona hanno mandato un messaggio chiaro. Quel progetto non lo hanno voluto. Ci si sarebbe quindi aspettati che il Municipio si fermasse, riflettesse e cercasse almeno di capire cosa non avesse funzionato. Invece si continua a utilizzare la denominazione “Fortezza”, come se il voto, il dibattito e il malcontento espresso da moltissime persone fossero dettagli trascurabili.

