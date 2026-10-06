Cerca e trova immobili
Segnalaci
PAOLO BALZARI

Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente

Paolo Balzari, Vicepresidente Il Noce.
Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente
Paolo Balzari
Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente
Paolo Balzari, Vicepresidente Il Noce.

Prima “Fortezza”, ora “Millemonti”. A Bellinzona sembra ormai esserci una vera e propria ossessione per i nomi. Si rinominano luoghi, si costruiscono marchi, si inventano etichette, si commissionano studi e si producono nuove narrazioni. Tutto questo mentre i problemi concreti della città restano lì, ad aspettare soluzioni.

Il 27 settembre i cittadini di Bellinzona hanno mandato un messaggio chiaro. Quel progetto non lo hanno voluto. Ci si sarebbe quindi aspettati che il Municipio si fermasse, riflettesse e cercasse almeno di capire cosa non avesse funzionato. Invece si continua a utilizzare la denominazione “Fortezza”, come se il voto, il dibattito e il malcontento espresso da moltissime persone fossero dettagli trascurabili.

E nel frattempo ecco arrivare “Millemonti Bellinzona”. Un altro nome, un altro marchio, un’altra operazione di comunicazione. A questo punto la domanda diventa inevitabile: ma questo Municipio è capace solo di cambiare i nomi alle cose?

Perché amministrare una città dovrebbe significare soprattutto trovare soluzioni. Significa affrontare i problemi, stabilire priorità, assumersi responsabilità, migliorare i servizi, ascoltare i quartieri, occuparsi di mobilità, sicurezza, manutenzione, attività economiche, spazi pubblici e finanze. Non dovrebbe significare passare da un’operazione di branding all’altra mentre una parte crescente della popolazione si chiede quale sia il beneficio concreto di tutto questo e fa sempre più fatica.

Il problema, ormai, non è più solo “Fortezza” o “Millemonti”. Il problema è il metodo. Basterebbe leggere i commenti, parlare con la gente, ascoltare ciò che si dice nei quartieri per accorgersi che il fastidio è reale e che la pazienza non è infinita. Invece si procede a testa bassa, si tira dritto e si continua a difendere scelte

che hanno già creato divisioni, per poi presentarne subito altre che aprono nuove polemiche.

Questo non è decisionismo. È incapacità di ascolto.

Il compito di un Municipio non è difendere a oltranza le proprie scelte. È governare bene, ascoltare e correggere la rotta quando serve. Chi amministra una città deve avere anche l’umiltà politica di riconoscere quando una decisione non viene capita, non viene condivisa o semplicemente non funziona.

Sul caso “Millemonti” si aggiungono poi altre domande. Qual è la visione complessiva? Perché una parte del territorio si sente dimenticata? Quanto è costata l’operazione? Quanto si spenderà ancora in consulenze, comunicazione, sito, segnaletica e promozione? E soprattutto: quali risultati concreti produrrà?

Sono domande semplici, ma fondamentali. Perché i soldi pubblici non sono soldi da spendere per tentativi, mode o operazioni di immagine. Sono soldi dei cittadini. E quando le risorse sono limitate, la prima responsabilità di chi amministra è scegliere bene dove metterle.

Nella gestione privata, se i soldi non ci sono, non si spendono. Se servono nuove entrate, si cercano. Se una spesa non è necessaria, si rinvia. E se una strategia non funziona, si cambia. Nel pubblico le regole sono diverse, ma il principio della responsabilità non dovrebbe esserlo. Anzi, proprio perché si amministrano soldi della collettività, il livello di attenzione dovrebbe essere ancora più alto.

A Bellinzona, invece, cresce la sensazione che si sia molto bravi a trovare nuovi nomi e molto meno bravi a trovare soluzioni.

Ed è qui che la domanda diventa scomoda, ma legittima. Se chi amministra continua a preoccuparsi delle etichette più che dei problemi, se non ascolta, se non corregge la rotta e se non riesce a trasformare le risorse pubbliche in risposte concrete, allora forse il problema non sono più i nomi. Forse il problema è chi li sceglie.

Governare una città non significa cambiare i nomi alle cose. Significa risolvere problemi. E se i problemi restano mentre cambiano continuamente le etichette, allora è legittimo chiedersi se chi amministra Bellinzona sia davvero concentrato sulle priorità giuste.

E, a un certo punto, anche se sia davvero al posto giusto.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bellinzonamillemontipaolo balzari
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
1 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
13 ore

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
1 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
1 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
10 ore

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
13
35

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
35
224

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
1 gior
78
202

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
21 ore
11
40

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
5 ore

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
13 ore
29
62

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
1 gior
10
26

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
1 gior
51
85

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
2 gior
2
13

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
2 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
2 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
7 ore
12
43

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
2 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
3 gior
3
38

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
1 gior
40
157

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
3 gior
20
24

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
8
18

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior
2
34

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
13 ore
1
39

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
144

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
2 gior
12
56

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
1 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
22 ore
17
20

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
1
20

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
1 gior
30
54

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
19

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
1 gior
18
65

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
3 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
2 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
1 gior
13
69

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
2 gior
5

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
2 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
2 gior
5
72

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
10 ore
88
128

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
1 gior
15
33

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
7 ore
8

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
12 ore
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
2 gior
5

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
1 gior
18

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
2 gior
5
16

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento
LIVE
CANTONE
1 gior
21
56

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Prevenzione oncologica: il primo passo è questo
LIVE
FRANCESCO MEANI
4 ore

Prevenzione oncologica: il primo passo è questo

Lugano Airport: trent’anni per costruire una porta sul futuro
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
10 ore
5

Lugano Airport: trent’anni per costruire una porta sul futuro

Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 gior
2
7

Bellinzona, aggregazione: successo o conto ancora da pagare?

Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva
LIVE
SANDRO FORA
1 gior
11

Gorduno, fermata alle Mondelle: il pericolo è in curva

La guerra è pace? Quando un premio per la pace va alla NATO
LIVE
MARIA PIA AMBROSETTI
2 gior
5
29

La guerra è pace? Quando un premio per la pace va alla NATO

Doppia maggioranza: lo schiaffo a Cassis
LIVE
LORENZO QUADRI
2 gior
25
65

Doppia maggioranza: lo schiaffo a Cassis

Rinascita Ticinese: costruiamo il futuro dei nostri giovani!
LIVE
SILVIO GRUOSSO
3 gior
9

Rinascita Ticinese: costruiamo il futuro dei nostri giovani!

Lugano in festa: la vendemmia che unisce la città da quasi un secolo
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
4 gior
12

Lugano in festa: la vendemmia che unisce la città da quasi un secolo

Cassa malati: non chiamiamolo un successo
LIVE
LUCA FRASA
4 gior
1
17

Cassa malati: non chiamiamolo un successo

Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo
LIVE
GIUSEPPE COTTI
4 gior
4

Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo