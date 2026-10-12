Il fuoco non ci fa paura, ma le false promesse sì

Sono più di 40 anni che se ne parla. Quaranta anni di discussioni, progetti, commissioni. E ogni anno, alla cena finale del Corpo, le stesse promesse. Parole che scaldano per una sera e poi si spengono, come quei fuochi accesi solo per illudere chi ci crede davvero.

Ma i nostri pompieri non si illudono più. Loro intervengono sempre, anche quando i mezzi non sono adeguati e la caserma non è degna di questo nome. Fanno un lavoro importante e pericoloso, per la comunità, senza chiedere nulla in cambio.