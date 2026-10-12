E se illuminassimo di Azzurro le ARP, le Preture e il Ministero pubblico?

Ma proprio perché esercitano un potere enorme sulla vita delle famiglie, devono garantire imparzialità, ascolto, proporzionalità e un’effettiva possibilità di far valere i propri diritti.Illuminare di azzurro preture, ARP e Ministero pubblico sarebbe dunque un gesto simbolico, non un’accusa generalizzata alla magistratura.

Sarebbe un invito a guardare anche dall’altra parte, a raccogliere testimonianze, a studiare i casi e a promuovere procedure più equilibrate, senza pregiudizi nei confronti di madri o padri.Non si tratta di negare la violenza contro le donne, né di mettere in discussione la necessità di proteggere le vittime, ma i padri e i maschi non devono essere considerati, a priori e a prescindere, presunti colpevoli e le donne presunte vittime.