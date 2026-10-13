OSCEnità: mobilitiamoci contro la pagliacciata diplomatica di Cassis a Lugano!

In questo contesto, la Svizzera ha assunto la presidenza per il 2026. Un’organizzazione già compromessa viene dunque da un anno presieduta dal peggior consiglio federale di sempre nella persona di Ignazio Cassis, principale responsabile della rottamazione della neutralità e della perdita di credibilità a cui è andata incontro la Svizzera negli ultimi anni.

Viste le smaccate simpatie e tendenze del nostro ministro degli esteri, siamo già consapevoli che la conferenza del 3-4 dicembre non sarà un ritrovo plurale volto a discutere di pace, ma bensì un raduno di guerrafondai atlantisti intenti a preparare l’escalation. Von der Leyen, Rubio, Kallas e amici vari saranno accolti a braccia aperte da Cassis per una pagliacciata diplomatica indegna del nostro Paese. Per questo motivo, il Partito Comunista e la Gioventù Comunista si mobiliteranno contro l’evento!