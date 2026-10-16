Tassa rifiuti: si alza la base, si rimanda la soluzione

Sul sito e nella newsletter il Comune ha scritto poche righe: «Il Municipio di Riviera informa i suoi cittadini della pubblicazione dell'Ordinanza … consultabile al seguente link.» Non c'è una cifra, e della retroattività non si parla. Nemmeno l'ordinanza spiega perché, e i calcoli non risultano pubblicati.



Io non ci sto.

