Ai giovani non basta un lavoro. Serve un futuro

Una differenza importante, che dipende anche dalla struttura della nostra economia, ma che inevitabilmente entra nelle valutazioni di chi cerca opportunità professionali. C'è però anche un dato positivo. Secondo l'ultima indagine SUPSI, il 93% dei diplomati intervistati lavora o prosegue gli studi a un anno dal conseguimento del titolo. Tra coloro che lavorano, il 76% è occupato in Ticino. Segno che il nostro territorio sa offrire opportunità e dispone di aziende capaci di valorizzare le competenze. Ma trovare lavoro e avere prospettive di crescita sono due cose diverse.

Non tutti possono diventare dirigenti, né possiamo pretendere che ogni azienda offra gli stessi stipendi delle grandi realtà economiche d'oltre Gottardo. Le imprese ticinesi, soprattutto quelle piccole e medie, affrontano a loro volta costi, concorrenza e difficoltà nel reperire personale qualificato. Proprio per questo occorre affrontare il tema con concretezza. Rafforzare il collegamento tra formazione e mondo del lavoro, favorire l'insediamento di attività ad alto valore aggiunto, sostenere chi investe e crea impieghi qualificati e offrire ai giovani maggiori possibilità di crescita professionale. Un'attenzione particolare va riservata anche alle nostre valli, dove le opportunità sono inevitabilmente più limitate e dove la partenza di un giovane può significare perdere una futura famiglia, competenze e partecipazione alla vita locale.