Si riparte da zero. E si riparte dai Castelli

È proprio da qui che nasce la Task Force Castelli. Non nasce per continuare una campagna referendaria che si è conclusa e nemmeno per dire no a qualsiasi cosa venga proposta in futuro. Nasce perché il voto del 27 settembre rappresenta un punto di partenza nuovo e perché crediamo che da questo momento sia necessario ripensare tutto con maggiore ascolto, maggiore trasparenza e soprattutto con la disponibilità a rimettere davvero in discussione ciò che la popolazione ha respinto.

La prima cosa, per quanto mi riguarda, è molto semplice e credo sia anche una delle più sentite dalla gente: deve sparire la denominazione «Fortezza». Ovunque. Dai cartelli, dalla segnaletica, dalla comunicazione, dai documenti e da tutto ciò che verrà realizzato da oggi in avanti.