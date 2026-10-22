Il personale pubblico non è il bancomat del risanamento

Il personale pubblico non è soltanto una voce di spesa. Scuole di qualità, amministrazioni efficienti e servizi accessibili favoriscono anche lo sviluppo economico. Le imprese hanno bisogno di infrastrutture e istituzioni funzionanti; le famiglie di prestazioni affidabili. Economia privata e servizio pubblico contribuiscono entrambi al benessere del Cantone.

