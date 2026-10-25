Sistema ferroviario a rischio

Non va sottovalutato neppure il problema dei ritardi. Il sistema ferroviario svizzero è un meccanismo delicato, fondato sulle coincidenze e sulla puntualità. Basta un ritardo oltre frontiera per ripercuotersi sui collegamenti interni. Nel 2025, secondo le statistiche, il 94,1% dei treni in Svizzera è arrivato con meno di tre minuti di ritardo; in Ticino la quota è scesa al 92,1%. A fare la differenza (in negativo) sono i convogli provenienti dall’estero, che “importano” anche i loro ritardi. E con una maggiore presenza di operatori stranieri il problema potrà solo aggravarsi. Insomma: ancora una volta, con l’accordo di sottomissione, pagheremmo di più per stare peggio.