Dal proporzionale al maggioritario: il Ticino abbia il coraggio di cambiare

Il maggioritario darebbe più spazio alle persone, alle competenze, alla credibilità e alla capacità di convincere anche chi la pensa diversamente. Spingerebbe chi si candida a guardare oltre il proprio partito, a parlare al Cantone intero. E renderebbe più diretto il legame di fiducia con gli elettori. Certo, non sarebbe una bacchetta magica e il timore che alcune sensibilità politiche restino escluse merita rispetto. Ma la rappresentanza delle diverse idee è anzitutto il compito del Gran Consiglio. Al Governo serve soprattutto la capacità di lavorare insieme e prendere decisioni che siano in favore della popolazione.

Per una questione di trasparenza, coerenza e rispetto nei confronti dei cittadini, questa riforma dovrebbe essere realizzata già in vista delle elezioni cantonali del 2027. Il tempo a disposizione è certamente poco, ma più che il tempo ciò che conta davvero è la volontà politica di cambiare. Se questo obiettivo non fosse raggiungibile, il 2031 dovrà però rappresentare una scadenza inderogabile. Perché continuare a rinviare una riforma necessaria significherebbe, ancora una volta, anteporre gli interessi dei partiti a quelli dei cittadini.