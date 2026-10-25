Inflazione all'1%, ma il portafoglio non ci crede

Nel 2025, per esempio, il rincaro medio è stato contenuto anche perché alcuni prezzi sono scesi: fra questi, quelli dell'elettricità, della benzina, dei medicamenti e delle automobili d'occasione. Altri, invece, sono aumentati, come gli affitti, il cioccolato e i pasti consumati nei ristoranti e nei caffè. La media non è altro che il risultato di queste dinamiche differenti.

