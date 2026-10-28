La sicurezza di chi ci protegge non è negoziabile

Esprimo la mia piena solidarietà agli agenti feriti e alle loro famiglie e per chi sta ancora lottando con problemi per gli infortuni avuti, auguro una pronta guarigione. Ma la solidarietà, da sola, non basta. Servono risposte concrete.

Una società che vuole definirsi civile non può tollerare che l’autorità venga sfidata impunemente e che chi è incaricato di far rispettare la legge debba mettere a repentaglio la propria incolumità nello svolgimento del proprio dovere. Il rispetto delle regole non è un’opzione e l’autorità dello Stato non può diventare un principio da invocare soltanto quando fa comodo.