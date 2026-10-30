Votate No alla Legge federale sul materiale bellico
HelvEthica Ticino
HelvEthica Ticino sostiene il referendum contro la modifica alla Legge federale sul materiale bellico, in quanto con la modifica si autorizza:
- la vendita di materiale bellico a 36 Stati partner anche qualora implicati in conflitti armati;
- gli Stati acquirenti a trasferire liberamente verso altri Paesi il materiale acquistato.
Sebbene la Legge imponga alcuni vincoli, la modifica rende possibile al Paese acquirente di trasferire le armi svizzere senza restrizioni anche a milizie armate e Stati autoritari. Ciò è lesivo della neutralità svizzera, della sicurezza del nostro Stato perché indirettamente si prende parte al conflitto.
Infine è lesivo anche della dignità dei cittadini svizzeri che hanno lottato molti anni per approvare una legge che vietasse la vendita di armi ai Paesi in guerra.
Per questo motivo HelvEthica Ticino vi invita a votare No.