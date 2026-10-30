Votate No alla Legge federale sul materiale bellico

- gli Stati acquirenti a trasferire liberamente verso altri Paesi il materiale acquistato.

Sebbene la Legge imponga alcuni vincoli, la modifica rende possibile al Paese acquirente di trasferire le armi svizzere senza restrizioni anche a milizie armate e Stati autoritari. Ciò è lesivo della neutralità svizzera, della sicurezza del nostro Stato perché indirettamente si prende parte al conflitto.