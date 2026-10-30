13ª AVS e aumento dell’IVA: non basta fare i conti. Servono risposte.

Ma è giusto che, nel prendere una decisione che riguarda il futuro della previdenza sociale, io consideri soltanto la mia situazione personale? Credo che chi beneficia già della pensione, o è vicino a riceverla, abbia una responsabilità particolare: ascoltare anche le generazioni che dovranno sostenere il sistema nei prossimi decenni.

Per questo ho voluto confrontarmi con alcuni giovani e famiglie. Molti mi hanno espresso la loro contrarietà a un ulteriore aumento dell'IVA. Li capisco. Tra affitti, premi di cassa malati e costo della vita, ogni spesa aggiuntiva pesa sui bilanci familiari. Ma durante queste conversazioni abbiamo allargato la riflessione alle possibili alternative.