Il giorno della marmotta fiscale

Sul come, il testo è di una discrezione ammirevole. Non spiega quale modello adottare: lascia la scelta al Parlamento, nel nobile spirito del «poi si vedrà». Tra le opzioni c’è lo splitting integrale, uno strumento di rara eleganza. Si sommano i redditi della coppia, si divide il totale e si applica un’aliquota più mite. La giovane coppia con due stipendi modesti ne ricava poco o nulla. Il dirigente con reddito unico e consistente, invece, scopre all’improvviso le gioie della giustizia sociale. Più alto è lo stipendio, più profonda è l’equità. Chi l’avrebbe detto che l’equità avesse un debole per gli scaglioni superiori?

Naturalmente tutto questo ha un prezzo, che a seconda del modello oscilla fra circa 700 milioni e 3 miliardi di franchi all’anno di minori entrate per la Confederazione. Una forbice talmente ampia da far sorgere il dubbio che nessuno abbia davvero fatto i conti. E siccome una parte dell’imposta federale diretta torna ai Cantoni, il Ticino potrà partecipare alla festa pagando la sua quota del rinfresco. Il tutto mentre è ancora impegnato a capire come applicare la riforma votata in primavera.