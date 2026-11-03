GAMBAROGNO
Scomparsa a Vairano: l'appello per ritrovare Pigghi
Si è allontanata da casa il 14 ottobre
LETTORE TIO.CH
Scomparsa a Vairano: l'appello per ritrovare Pigghi
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Scomparsa a Vairano: l'appello per ritrovare Pigghi
Si è allontanata da casa il 14 ottobre
Scomparsa a Vairano: l'appello per ritrovare Pigghi
Si è allontanata da casa il 14 ottobre
GAMBAROGNO - Si è allontanata da Vairano il 14 ottobre e da allora non è più tornata a casa. Pigghi è una gatta di 15 anni, schiva con gli esseri umani, e chi la cerca non ha ancora perso la speranza di ritrovarla.
Due dettagli possono rivelarsi decisivi per riconoscerla: alla micetta manca un pezzo di coda e la punta dell'orecchio destro.
Chi l'avesse vista o avesse informazioni utili può chiamare il numero 076 534 87 88.
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