Cevio: progettare il futuro, non soltanto i cantieri

In particolare a Bignasco, il progetto del nuovo "Lido Alpino", il futuro della vecchia piscina, la costruzione delle nuove scuole elementari, il rinnovo delle scuole medie e l’area di accoglienza per i camper rappresentano questioni differenti, ciascuna con le proprie necessità e difficoltà. Ma siamo sicuri che possano essere affrontate e progettate indipendentemente le une dalle altre?