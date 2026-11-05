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FABIO CESALLI

Cevio: progettare il futuro, non soltanto i cantieri

Fabio Cesalli, Bignasco
Cevio: progettare il futuro, non soltanto i cantieri
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Cevio: progettare il futuro, non soltanto i cantieri
Fabio Cesalli, Bignasco

Il Comune di Cevio si trova di fronte a importanti trasformazioni che potrebbero ridisegnare, nei prossimi anni, una parte significativa del suo territorio e delle sue infrastrutture.

In particolare a Bignasco, il progetto del nuovo "Lido Alpino", il futuro della vecchia piscina, la costruzione delle nuove scuole elementari, il rinnovo delle scuole medie e l’area di accoglienza per i camper rappresentano questioni differenti, ciascuna con le proprie necessità e difficoltà. Ma siamo sicuri che possano essere affrontate e progettate indipendentemente le une dalle altre?

È questa la riflessione che vorrei condividere con il Municipio e con la popolazione dell’intero Comune.

Non si tratta di mettere in discussione la necessità o il valore dei singoli interventi, ognuno con i propri vincoli tecnici, finanziari e amministrativi. Credo però che vi sia una distinzione fondamentale tra progettare separatamente ciò che appartiene a un unico contesto territoriale e realizzare per tappe ciò che è stato pensato nel suo insieme.

Basta osservare alcuni collegamenti concreti.

Nelle attuali scuole medie esiste una piscina che necessita di essere rinnovata. Il nuovo «Lido Alpino», situato a circa due chilometri di distanza, dovrebbe assumere anche la funzione di piscina scolastica. Una scelta che comporta conseguenze sull’organizzazione quotidiana, sugli spostamenti degli allievi, sui tempi e sulle risorse necessarie.

Nel frattempo, la costruzione delle nuove scuole elementari attende ancora una collocazione definitiva: presso il comparto delle scuole medie oppure su un altro terreno, con implicazioni diverse per gli spostamenti, l’accesso alla mensa e alle attività sportive.

Anche l’area di accoglienza per i camper, attualmente situata nelle vicinanze della vecchia piscina e del comparto previsto per il nuovo lido, fa parte di questo intreccio di spazi, funzioni ed esigenze.

Sono esempi di quanto le diverse scelte possano influenzarsi reciprocamente, non soltanto nella fase di costruzione, ma soprattutto nella futura gestione delle infrastrutture.

Pensare insieme ciò che poi dovrà funzionare insieme.

Una piscina, una scuola, una mensa, un parcheggio e un lido non devono necessariamente trovarsi tutti vicini. Ma le loro funzioni devono poter dialogare tra loro, considerando le esigenze di chi li utilizzerà quotidianamente, i collegamenti, i tempi e le risorse disponibili.

Il rischio, ragionando esclusivamente per singoli progetti, è quello di ottenere opere magari valide individualmente, ma non necessariamente coerenti tra loro.

Non chiedo un unico grande progetto, né che tutti gli interventi vengano realizzati contemporaneamente. È comprensibile che le opere seguano percorsi, finanziamenti e tempi differenti. Auspico però che alla base vi sia una visione complessiva, capace di orientare le singole scelte e di dare loro coerenza.

Sarebbe quindi prezioso poter conoscere e condividere con la popolazione un quadro d’insieme degli interventi previsti, delle loro interazioni e delle prospettive di sviluppo del Comune.

Anche la questione della vecchia piscina di Bignasco invita alla prudenza: prima di procedere con il riempimento della vasca e altri interventi di smantellamento, non sarebbe opportuno considerare le possibilità future dell’area, anche alla luce delle tempistiche del nuovo «Lido Alpino»?

Non si tratta di conservare a ogni costo ciò che esiste, né di ostacolare il cambiamento, ma di evitare che le scelte di oggi possano limitare inutilmente le opportunità di domani.

Il futuro del Comune di Cevio non dovrebbe essere semplicemente la somma di singoli cantieri, ma il risultato di una riflessione condivisa su quale territorio e quale comunità desideriamo lasciare alle prossime generazioni.

Prima una visione d’insieme, poi i singoli progetti.

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