Cerca e trova immobili
Segnalaci
Sandro Fora

Cantonali 2027: non più partiti, ma movimenti. Il Ticino confuso cerca certezze

Sandro Fora
Cantonali 2027: non più partiti, ma movimenti. Il Ticino confuso cerca certezze
TiPress
Fonte Sandro Fora
Cantonali 2027: non più partiti, ma movimenti. Il Ticino confuso cerca certezze
Sandro Fora

L'11 aprile 2027 i ticinesi torneranno alle urne per eleggere Consiglio di Stato e Gran Consiglio. Ma questa volta qualcosa è cambiato davvero. Non è più solo la solita sfida tra i partiti storici. A farsi avanti sono i movimenti, i gruppi, le liste civiche. Gente che non vuole più stare dentro a una sigla, a una disciplina di partito, a un'ideologia imposta dall'alto.

È il segnale più chiaro che la nostra politica ticinese sta subendo un brutto momento. La gente è confusa. Si interroga su come votare, e soprattutto su come sarà il futuro. E ha ragione a farlo.

Perché la distanza tra chi decide e chi paga è diventata troppo grande.

Il Ticino non è solo le città. Sono i Comuni.

Qui sta il punto. Quando si parla di Ticino, spesso si pensa solo alle città, alle autostrade, ai grandi progetti.

Ma il Ticino è anche altro. Sono i Comuni. Sono i paesi, le frazioni, le famiglie che vivono nel territorio, che ogni mattina prendono il treno, portano i figli a scuola, lavorano, pagano le tasse e tengono vivo il Ticino.

I Comuni non sono una periferia. Sono paesi con la loro storia, la loro gente, i loro problemi veri. E non vogliono più essere solo un nome sulla carta, ma vogliono contare davvero.

Se la politica continua a decidere solo guardando le città, i paesi muoiono. E se muoiono i paesi, muore il Ticino.

È per questo che i nuovi movimenti parlano tanto di Comuni, di autonomia locale, di decisioni vicine alla gente. Perché chi vive in un Comune sa cosa serve a quel Comune, meglio di chi decide da un ufficio lontano.

La gente non arriva a fine mese

Parliamoci chiaro: in Ticino oggi si fa fatica ad arrivare alla fine del mese.

Gli affitti sono cari. Chi deve cambiare casa si trova davanti a canoni che non lasciano respiro. Chi è già in affitto magari tiene, ma chi deve trasferirsi per lavoro, chi si separa, chi lascia casa dei genitori, si scontra con un mercato sempre più scarso e costoso.

E poi c'è la Cassa Malati. Alle stelle. Nel 2027 il premio medio in Ticino sarà di circa 520 franchi al mese, il più alto di tutta la Svizzera. Per un adulto si parla di oltre 600 franchi al mese, per una famiglia con due adulti e due figli si superano i 1'500 franchi al mese, prima ancora di andare dal medico.

Come si fa? Uno stipendio se ne va in affitto e Cassa Malati. Il resto è spesa, benzina, figli, scuola, imprevisti. Non resta niente. E il ceto medio, quello che lavora, paga le tasse e non rientra quasi mai nei sussidi, è quello più strangolato.

Nei Comuni lo si vede tutti i giorni: gente che lavora, che non chiede aiuti, ma che alla fine del mese deve fare i conti e rinunciare a qualcosa.

Perché nascono i nuovi movimenti

Ecco perché nascono i movimenti.

Non è un caso che proprio in questi giorni sia nato *Indipendenti*, il gruppo di Roberto Caruso che si definisce «un gruppo politico, non un partito», con una struttura orizzontale e un obiettivo preciso: rafforzare l'autonomia decisionale dei Comuni e ridurre la distanza tra chi prende le decisioni e chi ne vive le conseguenze.

Il loro motto la dice tutta: «Ognuno sé stesso, tutti per un obiettivo».

E c'è anche *Avanti con Ticino&Lavoro*, che dopo essere entrato in Gran Consiglio nel 2023, ora punta al Governo con lo slogan «Il coraggio di cambiare».

La gente non vuole più deleghe in bianco. Vuole persone che rispondano personalmente di quello che dicono, che stiano vicino al territorio, al Comune, al quartiere, alla vita vera. Non vuole più vertici che decidono da lontano senza ascoltare chi vive nei Comuni.

Cosa si aspetta dal nuovo Governo

Ci si aspetta dal nuovo Governo molte soluzioni. E bisogna dirlo con onestà: il Governo non può fare tutto.

Ma può fare una cosa fondamentale, che oggi manca: dare certezze e sicurezze.

Certezza che i soldi pubblici non vengano sprecati. Certezza che chi lavora non venga sempre penalizzato. Certezza che la sanità torni a essere un servizio, non un business. Certezza che i giovani possano restare nel loro Comune, in Ticino, trovare casa, farsi una famiglia, senza dover scappare o fare due lavori per sopravvivere.

Certezza che le decisioni vengano prese vicino alla gente, nei Comuni, e non solo in uffici lontani.

Il Ticino ha bisogno di un Governo che ascolti, che decida, che si assuma le sue responsabilità. Che non si nasconda dietro ai tecnicismi, ai preventivi, alle percentuali.

Il 2027 non sarà solo un'elezione. Sarà un bivio.

O si continua con la politica dei partiti, delle poltrone e delle promesse, o si apre davvero una stagione nuova, quella dei movimenti, delle persone, del territorio.

In tutti i Comuni, in tutto il Ticino: il popolo è stanco, ma non è rassegnato. Vuole votare e vuole capire per chi vota. Vuole sapere che il suo voto servirà a cambiare qualcosa di concreto: un affitto più umano, una cassa malati più giusta, un fine mese meno angosciante.

Perché alla fine, la politica non è questione di sigle. È questione di vita. E la vita si vive qui, nei Comuni come in tutto il Ticino.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consiglio dì statoelezioni ticinogran consiglio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
2 gior
20
58

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
2 gior
9
54

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior
133
203

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
2 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
23 ore

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
37
73

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
68

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
78

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
10
49

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
52

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
1 gior
15
42

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
1 gior
15
51

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
1 gior
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
3 gior
20
86

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
2 gior
40
88

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
31
68

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
17 ore
2
81

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
13
28

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
2 gior
90
270

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
2 gior
7
48

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
2 gior
15
90

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
19 ore

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
18
22

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
2 gior
4
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
2 gior
27
56

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
22 ore

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
1 gior
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
3 gior
63
134

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
8 ore
12
52

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
8 ore
6
24

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
3 gior
29
53

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
1 gior
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
3 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
1 gior
3
21

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
1 gior
14
54

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
9
36

«Gli hacker possono colpire anche te»

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
2 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
8 ore
1
15

In bilico tra la vita e la morte

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
19 ore
12
44

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail
LIVE
ITALIA
2 gior
6
42

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
LIVE
CANTONE
3 gior
1
24

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
LIVE
CANTONE
1 gior
33
132

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
1 gior
43
58

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
4
4

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
4 ore

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
2 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
16
89

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
LIVE
SAVOSA
1 gior
8

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
25
48

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»

ULTIME NOTIZIE OSPITE
La scuola deve insegnare, non indottrinare
LIVE
OMAR WICHT
18 min

La scuola deve insegnare, non indottrinare

Pecunia non olet, sed polluit
LIVE
ELIA AGOSTINETTI
5 ore
8

Pecunia non olet, sed polluit

Investire nella pace e nella cooperazione. Un NO consapevole il 29 novembre
LIVE
USMAN BAIG
5 ore
8

Investire nella pace e nella cooperazione. Un NO consapevole il 29 novembre

I mercati non votano, ma…
LIVE
AMALIA MIRANTE
8 ore
6

I mercati non votano, ma…

Il futuro si costruisce anche avendo il coraggio di scegliere
LIVE
FABIO JANNER
23 ore
10

Il futuro si costruisce anche avendo il coraggio di scegliere

13esima AVS, nessun rimedio a costo zero: perché la via dell’IVA è la più equa
LIVE
SARA DEMIR
1 gior
2
44

13esima AVS, nessun rimedio a costo zero: perché la via dell’IVA è la più equa

Sentirsi un costo
LIVE
CARMINE NICOLETTA
1 gior
11

Sentirsi un costo

La 13a AVS è garantita. No a un nuovo aumento dell’IVA!
LIVE
ELIA AGOSTINETTI
1 gior
3
25

La 13a AVS è garantita. No a un nuovo aumento dell’IVA!

Armi svizzere: la responsabilità non finisce con la vendita
LIVE
LORENZO ONDERKA
1 gior
1
18

Armi svizzere: la responsabilità non finisce con la vendita

L'Avs e le armi le paghino i poveri
LIVE
LUGANO
2 gior
3
32

L'Avs e le armi le paghino i poveri