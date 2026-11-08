Omar Wicht
La scuola deve insegnare, non indottrinare
Omar Wicht, Consigliere comunale, Lega Lugano
Omar Wicht
Fonte Omar Wicht
La scuola deve insegnare, non indottrinare
Omar Wicht, Consigliere comunale, Lega Lugano
LUGANO - La scuola deve restare neutrale, non portare in piazza, manifestareè un diritto, ma va fatto nel tempo libero, non a spese delle lezioni.
Il diritto di manifestare è garantito a tutti. Ma la scuola pubblica non può schierarsi, né giustificare assenze per andare in piazza.
La scuola cantonale deve insegnare rispetto, disciplina e responsabilità. Non deve dire agli allievi qual’ è la causa giusta da sostenere.
Se oggi si giustifica lo sciopero del 20 novembre, domani bisognerà giustificare anche quello per la causa opposta e si creerebbero dei pericolosi precedenti.
Chi vuole manifestare lo faccia da cittadino, fuori dall’orario scolastico. La scuola deve restare in aula, non in piazza.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE OSPITE