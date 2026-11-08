Investire nella pace e nella cooperazione. Un NO consapevole il 29 novembre

Oggi è vietato esportare materiale bellico, commercio di armi e munizioni svizzeri verso paesi coinvolti in conflitti internazionali o guerre civili; la revisione concederebbe al Consiglio federale, a determinate condizioni, un maggiore spazio di manovra. Questo indebolimento delle regole permetterebbe di vendere e trasferire armi svizzere ai regimi totalitari e Stati antidemocratici. Si tratta di una revisione contraria all’etica e ai valori svizzeri.