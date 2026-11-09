Frigoriferi, internet e i rischi del tecno entusiasmo 

Il fatalismo tecnologico da Skynet non è utile, ma una riflessione seria sul modo in cui stiamo impostando le nostre società, i servizi e i nostri bisogni sarebbe da fare. È chiaro a tutti però che negli ultimi anni è stata la tecnologia a cambiare i nostri modi di vita senza che ne fossimo pienamente coscienti, senza che potessimo dire la nostra e senza decisioni politiche che potessero mitigare l’influenza che la tecnologia ha sulle nostre società e sul nostro modo di vivere. Il dibattito è aperto da qualche parte ma noi non possiamo partecipare.