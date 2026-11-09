Frigoriferi, internet e i rischi del tecno entusiasmo
Carlo Zoppi, consigliere comunale Lugano
LUGANO - Le recenti notizie di attacchi hacker nei confronti di frigoriferi di ospedali e grande distribuzione non lasciano sicuramente indifferenti. All'improvviso ci siamo riscoperti fragili e vulnerabili nelle attività essenziali che diamo per scontato. Si è parlato molto di guerra ibrida e geopolitica, poco dei motivi tecnici e delle conseguenze concrete di queste fragilità.
Difficile per molti capire il motivo per cui un frigorifero debba essere collegato ad internet e il perché lo stesso possa diventare un forno in pochi minuti. Ci si è semplicemente limitati a dire che i sistemi informatici erano obsoleti, che erano vulnerabili, che bisogna investire di più nella sicurezza, lasciando trapelare una certa rassegnazione senza entrare nel merito del soggetto.
Da profano mi sono chiesto se sia realistico immaginare che riusciremo a tutelarci dagli hacker migliorando semplicemente le nostre difese. Quando invece la cronaca dimostra che l'attacco è sempre un passo in avanti rispetto alla difesa. Soprattutto mi chiedo come potrebbe un piccolo macellaio del Canton Berna restare al passo delle esigenze di sicurezza informatiche.
La tecnologia va a braccetto con l'efficienza economica che vuole che i frigoriferi vengano centralizzati e controllati da centrali che possono cambiare le temperature e le condizioni dall'esterno. Questo permette di risparmiare sui tecnici che non devono andare ad effettuare manutenzioni direttamente sul posto, perdendo però di vista l’obiettivo che la merce non deperisca. Molta efficienza ci fa perdere l’efficacia finale. Immaginare di staccare dalla rete i frigo per creare posti di lavoro con dei tecnici sul territorio sembra una blasfemia medioevale.
Il nodo fondamentale che non riusciamo a vedere è se è veramente indispensabile collegare un frigorifero ad internet, trasformare le nostre automobili in computer o inserire un'intelligenza artificiale all'interno di uno spazzolino per i denti. Un grande entusiasmo tecnologico che ci sta facendo perdere di vista la stabilità è la resistenza del nostro sistema. Questa tecnologia che crediamo religiosamente sia il motore di una crescita sicura e di uno sviluppo migliore non ci sta invece trasformando in una società fragile e vulnerabile?
Il fatalismo tecnologico da Skynet non è utile, ma una riflessione seria sul modo in cui stiamo impostando le nostre società, i servizi e i nostri bisogni sarebbe da fare. È chiaro a tutti però che negli ultimi anni è stata la tecnologia a cambiare i nostri modi di vita senza che ne fossimo pienamente coscienti, senza che potessimo dire la nostra e senza decisioni politiche che potessero mitigare l’influenza che la tecnologia ha sulle nostre società e sul nostro modo di vivere. Il dibattito è aperto da qualche parte ma noi non possiamo partecipare.