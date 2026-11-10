Lugano e i progetti fermi, i costi e la prassi dello sforamento di spesa
Massimo Bartolini, Membro di comitato PVL Ticino
Qualche settimana fa il Cantone ha bocciato il progetto del comparto del Piazzale ex scuole (Pensilina). Per il progetto di riqualifica del Piazzale ex Scuole a Lugano (che prevede la demolizione dell'attuale pensilina Botta e la creazione di una nuova piazza alberata), il Consiglio comunale ha approvato a fine marzo 2026 un credito di progettazione di 2,5 milioni di franchi. Mentre ad agosto 2026 sono iniziati i lavori preparatori legati alla viabilità temporanea e ai punti di interscambio per i bus, con un investimento stimato di circa 4 milioni di franchi.
L'investimento complessivo per l'intera opera era inizialmente calcolato in 16,5 milioni di franchi. In seguito al preavviso negativo del Cantone (legato in particolare alla rampa d'accesso per i 400 posteggi interrati destinati a moto e biciclette), il Municipio si trova ora costretto a rivedere il progetto, il che comporterà l’ennesima modifica dei costi finali dell'opera.
Negli ultimi 10 anni la città di Lugano ha speso soldi pubblici per progetti, studi di fattibilità e concorsi di architettura senza avere la minima certezza di poterli realizzare, senza poi parlare dei progetti realizzati, con l’immancabile sforamento dei costi oltre la soglia del 10% consentito per legge, che porta al dover chiedere al CC, a pasticcio avvenuto, l’accettazione del sorpasso di spesa, che senza battere ciglio ogni volta dà il consenso. Ma vediamone alcuni.
Riqualifica Via della Posta, via Magatti e Fontana di Porfido:
Preventivo 11 milioni, sforamento di 3,7 milioni, +33,6% di costi.
Centro sportivo al Maglio
Preventivo 34,7 milioni, successivamente aggiornato a 46,88 milioni ma comunque con un ulteriore sorpasso di spesa di altri 6,2 milioni, +53% dal 1° preventivo.
Nuova sede DSU (Spazi urbani)
Preventivo 55,65 milioni, lo sforamento ad opera non ancora conclusa è già di 9,85 milioni, +17,7%.
Parcheggi in via Cortivo, inizio sentiero di Gandria:
Preventivo 2,20 milioni, sforamento di 600'000 chf., +27,3%.
Ristrutturazione Masseria di Cornaredo
Preventivo 2,5 milioni, sforamento di 320'000 chf, +12,8%.
Poi ci sono opere con cifre più “irrisorie” ma dove lo sforamento si attesta tra un 11,5% e un 17,7%, per un totale di spese aggiuntive di 154'000 chf…. Bruscolini direi.
Poi passiamo a quei progetti che, ogni 4 anni, si tirano fuori per fantasticare sulla Lugano del futuro e che, come annunciato, verranno messi in stand-by in attesa di tempi migliori, questi sono alcune delle cifre già pagate per progetti fermi al palo.
Campus Matrix (ex Macello)
Al momento sono stati spesi 1,2 milioni di progettazione e 250’000chf per il concorso, progetto al momento fermo al palo.
Rete per parcheggi periferici autosilo Cornaredo Nord e pianificazione dei posteggi per Sonvico, Pazzallo e Carabbia:
Per Crediti di progettazione preliminari, ingegneria, studi geologici un totale di 1,7 milioni.
Scuole di Viganello:
620'000 chf, per un progetto andato perso dal profilo edilizio pratico, poiché il Municipio ha optato per un cambio radicale di strategia, decidendo di stanziare recentemente una nuova spesa per la riqualificazione "leggera" del piazzale (arredo urbano provvisorio per il quartiere).
Riorganizzazione del Centro Studi (Comparto Viale Cattaneo)
Credito per concorso e progettazione iniziale pagato: 1'100'000 franchi e con altri costi pagati di 150'000 franchi in onorari di coordinamento con il Cantone.
Stato della spesa? I pagamenti sono stati interamente liquidati ai progettisti. La fase esecutiva e il relativo credito d'opera da 70 milioni sono bloccati al palo in attesa che il Cantone sblocchi il cantiere della scuola media di Agno.
Ristrutturazione del Palazzo degli Studi (Lugano Centro)
Il credito di progettazione pagato è 650'000 franchi (onorari di ingegneria e direzione lavori della prima fase).
Costi d'opera bloccati/pagati alla ditta insolvente: Circa 1,8 milioni di franchi già liquidati per i lavori effettuati prima del fallimento dell'impresa generale a metà 2024.
Stato della spesa: Questo è il caso finanziariamente più critico. Il credito di progettazione è stato regolarmente onorato, ma il cantiere è fermo con i contratti rescissi. Il Comune e il Cantone devono ora pagare ulteriori costi di ri-progettazione e perizia per aggiornare i capitolati d'appalto e lanciare un nuovo concorso per i lotti rimasti scoperti.
Centro Esposizioni / Padiglione Conza (Campo Marzio)
L'area espositiva vive da anni una transizione finanziaria complessa, per il bando internazionale Campo Marzio Nord, fallito nel 2021, si sono spesi circa 1,2 milioni di franchi cumulati negli anni tra crediti preliminari di pianificazione e l'avviamento del concorso in due fasi (costi per la giuria, logistica del bando e indennizzi per i 7 gruppi di architetti/imprenditori ammessi). La procedura si è arenata senza vincitori perché le ditte non riuscivano a garantire l'impossibile vincolo del "costo zero" per la Città.
Raddoppio e Ammodernamento del Depuratore (IDA) di Bioggio
Si tratta di un macro-investimento consortile (CDALED) il cui costo d'opera complessivo approvato è di 75 milioni di franchi, di cui circa 30 milioni a carico diretto della Città di Lugano.
Il credito di progettazione esecutiva e appalti votato e formalizzato per un valore di 6 milioni di franchi.
Stato finanziario del blocco: Questo è il progetto più critico sotto il profilo legale. Gran parte di questi 6 milioni sono già stati fatturati e liquidati per la stesura del progetto definitivo. Tuttavia, il cantiere è bloccato da una durissima disputa tecnica e metodologica nata tra lo studio che ha firmato il progetto e il consorzio incaricato della progettazione esecutiva. I costi attuali sono congelati in attesa di una perizia indipendente.
Comparto Stazione e Nodo di Besso (Fase Superiore / SUPSI)
Costi di progettazione e studi di mobilità già pagati: Circa 750'000 franchi distribuiti in vari crediti quadro del Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e varianti di Piano Regolatore per la sponda sinistra della stazione.
Stato finanziario: Mentre i sotto strutturali legati al Cantone e alle FFS procedono, la quota di progettazione comunale legata all'arredo della piastra superiore e all'accordo logistico per la SUPSI è congelata. L'investimento finora sostenuto ha prodotto i piani preliminari e i modelli volumetrici, ma i crediti per la progettazione esecutiva finale non sono stati rilasciati per carenza di coperture nel portafoglio investimenti.
Progetto dal lago al Tassino:
I crediti ufficiali finora formalmente votati, pagati e accettati per lo sviluppo contabile del comparto verticale dal Lago al Parco del Tassino ammontano complessivamente a 700'000 franchi.
Questi costi sono stati interamente liquidati per produrre i progetti cartacei approvati a inizio 2024 (come il progetto "Belle Époque"). Tuttavia, la realizzazione pratica del comparto Angioli-Tassino richiede decine di milioni di franchi per i cantieri e la Città non dispone al momento delle risorse finanziarie per far partire le opere.
Il progetto del Parco Viarno (Pregassona)
Per il futuro secondo polmone verde di Lugano, la Città ha investito cifre molto importanti per la progettazione definitiva prima che il cantiere complessivo da 26 milioni di franchi subisse un rallentamento forzato:
Il concorso di progettazione (2019), per il montepremi e i rimborsi complessivi per il bando internazionale hanno visto l'assegnazione di premi, 70'000 chf, a cui si sono aggiunte le spese di gestione della procedura in due fasi.
I crediti di progettazione successivi (2020), con il messaggio municipale il Consiglio Comunale ha stanziato un credito complessivo di ben 2'585'000 franchi, interamente dedicato alle fasi di progettazione definitiva e appalti. Di questi, 2,3 milioni erano destinati al parco e 210'000 franchi alla sistemazione di via Guioni.
Comparto Lago e Spazi Pubblici
Centro Balneare di Carona
Il credito di progettazione iniziale pagato è di 280'000 franchi, per lo studio di riqualificazione del lido e l'integrazione del comparto glamping/turistico.
Il credito è stato interamente consumato per la stesura del progetto definitivo. L'opera è bloccata poiché non ha ottenuto la priorità politica nel portafoglio investimenti attuale, rendendo l'investimento di progettazione momentaneamente infruttifero, lasciando il Quartiere di Carona senza la sua piscina pubblica e il comparto in decadenza.
Per quel che concerne il Parco San Grato, al momento è stato richiesto un credito 1,4 milioni per opere di manutenzione e sviluppi futuri, per le altre opere servirebbero ancora 2,5 milioni, che attualmente non sono sostenibili.
Riqualificazione del Lungolago (Masterplan Water front)
Credito di progettazione complessivo pagato 498'000 franchi con mandato diretto, la soglia è di chf 500'000, ennesimo progetto del Lungolago finito nel niente.
Altri costi correlati e pagati, circa 200'000 franchi per mandati di approfondimento sull'impatto del traffico e simulazioni viarie digitali con la Divisione dell'ambiente cantonale.
Probabilmente quando si parla di tagli e sacrifici, sempre a carico dei cittadini, bisognerebbe farsi anche qualche altra domanda. Chiedersi se le finanze comunali siano gestite in maniera oculata, chiedersi se non è il caso di rivedere le manie di grandezza, molte a scopo elettorale, chiedersi se certi progetti abbiamo testa e coda, se chi ci lavora sia all’altezza del compito e chiedersi se si accetterebbe, in ambito privato, sorpassi di spesa che arrivano anche al 50% per costruirsi casa propria.