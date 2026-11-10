Lugano e i progetti fermi, i costi e la prassi dello sforamento di spesa

Il credito di progettazione esecutiva e appalti votato e formalizzato per un valore di 6 milioni di franchi.

Stato finanziario del blocco: Questo è il progetto più critico sotto il profilo legale. Gran parte di questi 6 milioni sono già stati fatturati e liquidati per la stesura del progetto definitivo. Tuttavia, il cantiere è bloccato da una durissima disputa tecnica e metodologica nata tra lo studio che ha firmato il progetto e il consorzio incaricato della progettazione esecutiva. I costi attuali sono congelati in attesa di una perizia indipendente.