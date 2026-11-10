No ai profitti sulla guerra sacrificando la neutralità

È inaccettabile che si sventoli la bandiera della neutralità elvetica mentre, nei fatti, si dà priorità ai profitti dei produttori di armi rispetto alla tutela dei diritti umani e alla prevenzione dei conflitti. Inoltre assistiamo al secondo atto della sceneggiata della destra (UDC-LEGA) svizzera che, fino a non molto tempo fa, si proclamava paladina della neutralità assoluta e tappezzava la Svizzera di colombe della pace e slogan contro la guerra, e che ora mostra il suo vero volto a favore dell'esportazione di strumenti di morte, rinnegando la sua stessa retorica pur di favorire il riarmo. In un’epoca drammaticamente segnata dalla proliferazione di tensioni internazionali, la Svizzera dovrebbe fungere da mediatrice di pace non da elemento di guerra.