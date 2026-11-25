I numeri ci ricordano che non possiamo abbassare la guardia. Nel 2025 in Ticino la Polizia cantonale (Polcant) è intervenuta 1'018 volte in ambito domestico, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. In 172 casi sono stati riscontrati reati perseguibili d'ufficio, il 6% in più rispetto al 2024. La statistica criminale a livello cantonale registra inoltre 632 reati di violenza domestica. Sono numeri che raccontano soltanto una parte del fenomeno, perché non tutte le vittime trovano la forza o le condizioni per denunciare. Dietro queste cifre ci sono aggressioni, minacce, umiliazioni, controllo psicologico e vite condizionate dalla paura.

Come donna e come granconsigliera, questo tema mi tocca anche personalmente. Anch'io ho vissuto episodi spiacevoli che mi hanno fatto capire quanto certi comportamenti possano essere sottovalutati o normalizzati. Per questo sento ancora più forte l'importanza di non voltarsi dall'altra parte e di fare in modo che ogni donna possa sentirsi ascoltata, rispettata e protetta.