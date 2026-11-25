La violenza contro le donne non ha confini e non può avere giustificazioni
di Sara Demir, deputata al Gran Consiglio del Centro
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Non dovrebbe essere soltanto una ricorrenza sul calendario, ma un momento per fermarci, riflettere e ricordare che dietro ogni statistica ci sono donne, volti, storie e vite segnate dalla paura.
La violenza contro le donne non conosce confini. Non riguarda soltanto paesi lontani o realtà culturali diverse dalla nostra. Esiste anche qui, in Ticino, nelle nostre Città e nei nostri comuni ticinesi e, troppo spesso, tra le mura domestiche.
I numeri ci ricordano che non possiamo abbassare la guardia. Nel 2025 in Ticino la Polizia cantonale (Polcant) è intervenuta 1'018 volte in ambito domestico, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. In 172 casi sono stati riscontrati reati perseguibili d'ufficio, il 6% in più rispetto al 2024. La statistica criminale a livello cantonale registra inoltre 632 reati di violenza domestica. Sono numeri che raccontano soltanto una parte del fenomeno, perché non tutte le vittime trovano la forza o le condizioni per denunciare. Dietro queste cifre ci sono aggressioni, minacce, umiliazioni, controllo psicologico e vite condizionate dalla paura.
Come donna e come granconsigliera, questo tema mi tocca anche personalmente. Anch'io ho vissuto episodi spiacevoli che mi hanno fatto capire quanto certi comportamenti possano essere sottovalutati o normalizzati. Per questo sento ancora più forte l'importanza di non voltarsi dall'altra parte e di fare in modo che ogni donna possa sentirsi ascoltata, rispettata e protetta.
E proprio in questi giorni una notizia dall'Iran ci ricorda quanto possa arrivare lontano la violenza contro le donne.
La cantante iraniana Parastoo Ahmadi è stata sottoposta a 74 frustate il 23 novembre 2026, insieme a quattro membri della sua troupe, ai quali è stata inflitta la stessa punizione. La notizia è stata riportata da diverse testate internazionali, sulla base delle informazioni diffuse dal sito iraniano Emtedad e attribuite al suo avvocato. La vicenda è legata a un concerto pubblicato su YouTube nel dicembre 2024, nel quale la cantante si era esibita senza indossare il velo obbligatorio, accompagnata da musicisti uomini. Oltre alle frustate, a lei e agli altri coinvolti sarebbero stati imposti due anni di divieto di svolgere attività artistiche e musicali e di lasciare il paese. Una donna punita fisicamente in relazione a un'esibizione senza velo. Ma ci rendiamo conto?
Una vicenda che dovrebbe indignarci e farci riflettere. Perché la libertà di una donna di esprimersi, vestirsi e scegliere come vivere non dovrebbe mai essere messa in discussione.
Pensiamo anche alle donne afghane, private del diritto di studiare, lavorare e muoversi liberamente. Pensiamo alle bambine costrette a sposarsi, alle vittime di tratta, di violenze sessuali e di matrimoni forzati. Non possiamo considerare queste realtà lontane da noi e quindi estranee alla nostra responsabilità.
Voglio ricordare anche l'impegno di Alex Pedrazzini, già Consigliere di Stato e deputato in Gran Consiglio, scomparso cinque anni fa, nel 2021, che nel 2008 presentò una mozione dal titolo: “In difesa delle bambine prima che sia troppo tardi”, per contrastare anche in Ticino le mutilazioni genitali femminili. Una battaglia di civiltà che merita di essere ricordata e portata avanti.
Credo che anche da noi, in Ticino, la politica abbia il dovere di agire. Non può limitarsi a esprimere indignazione o solidarietà nelle giornate simboliche: deve tradurre le parole in misure concrete. Servono prevenzione, educazione al rispetto, strutture protette adeguate e servizi di sostegno accessibili. Occorre ascoltare chi trova il coraggio di denunciare e proteggere chi vive situazioni di violenza. Senza contare che inoltre sono convinta che certe pene vadano inasprite a livello federale.
È inoltre fondamentale coinvolgere gli uomini, immigrati e non, perché il rispetto e la responsabilità sono una questione che riguarda tutta la società.
Non dobbiamo chiederci perché una donna non se ne sia andata prima, ma perché qualcuno abbia ritenuto di poterla maltrattare, controllare o privare della propria libertà.
Il 25 novembre deve essere un impegno quotidiano e non una semplice giornata di sensibilizzazione.
Come già esternato in altre occasioni, nessuna donna dovrebbe avere paura di tornare a casa, di uscire per strada, di vestirsi come desidera, di esprimere la propria opinione o semplicemente di essere sé stessa.
Nessuna forma di violenza è accettabile. Non in Ticino, non in Svizzera, non in Iran o in Afghanistan o in qualsiasi altra parte del mondo.
La dignità e la libertà delle donne non sono privilegi ma sono diritti fondamentali. Non possiamo permettere che vengano calpestati, in nessun luogo e in nessuna circostanza.