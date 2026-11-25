Lo sport deve unire, non dividere: perché le regole non valgono per tutti?
La richiesta di LIBERECO alla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio di boicottare la Russia ai Mondiali del 2027 riapre una questione importante: lo sport deve essere un luogo d’incontro oppure un’estensione dei conflitti politici internazionali?
Secondo quanto riportato da TIO, LIBERECO ha lanciato una petizione per chiedere alla Svizzera di non affrontare la nazionale russa.
Ma proviamo a guardare la questione da un’altra prospettiva.
Gli atleti russi sono professionisti dello sport. Sono giocatori che si allenano per anni, affrontano sacrifici e competono per raggiungere i propri obiettivi. Non sono militari, non sono politici e non sono responsabili delle decisioni dei propri governi.
E questo vale anche per i giovani. Pensiamo ai ragazzi che crescono nelle scuole sportive, che dedicano la propria infanzia e adolescenza agli allenamenti, ai sacrifici e al sogno di diventare professionisti. Perché dovrebbero essere privati di un’opportunità internazionale per il semplice fatto di essere nati in un determinato Paese? Quale responsabilità hanno questi giovani per le decisioni dei loro dirigenti?
Ma soprattutto, perché questo principio non dovrebbe valere per tutti?
Quando gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq nel 2003, abbiamo assistito a un boicottaggio generale degli atleti americani? No. Gli Stati Uniti hanno continuato a partecipare alle competizioni internazionali.
E quando si parla della guerra a Gaza e delle gravi accuse di genocidio e violazioni del diritto internazionale rivolte a Israele, perché non abbiamo assistito a un’esclusione sportiva paragonabile a quella applicata alla Russia?
Non significa mettere sullo stesso piano situazioni giuridiche e politiche differenti. Significa chiedere quali criteri determinino queste decisioni e perché non vengano applicati in modo coerente.
Non si può invocare l’apoliticità dello sport soltanto quando conviene.
Se le responsabilità di uno Stato devono avere conseguenze sulle competizioni sportive, servono criteri trasparenti, oggettivi e uguali per tutti, indipendentemente dalle alleanze internazionali o dal peso geopolitico di un Paese.
E poi chiediamoci: escludere gli sportivi serve davvero a fermare una guerra? Oppure si finisce per punire soprattutto persone innocenti, che non hanno alcun potere sulle decisioni dei propri governi?
Lo sport dovrebbe essere uno degli ultimi luoghi in cui persone di nazionalità differenti possono incontrarsi, competere e confrontarsi pacificamente.
Non significa ignorare le guerre, giustificare le aggressioni o dimenticare le vittime. Significa distinguere le responsabilità politiche da quelle individuali.
Non sono filorusso, né filoamericano, né filoisraeliano. Sono a favore di un principio semplice: le stesse regole devono valere per tutti.
Se condanniamo la guerra, dobbiamo condannarla indipendentemente da chi la conduce. Se difendiamo i diritti degli atleti, dobbiamo difenderli indipendentemente dal passaporto che possiedono.
Altrimenti non stiamo difendendo lo sport dalla politica: stiamo permettendo alla politica di decidere chi può giocare e chi deve restare fuori.
Vogliamo uno sport fondato sul merito, sul rispetto e sulla fratellanza tra i popoli, oppure uno sport nel quale il diritto di partecipare dipende dagli equilibri politici del momento?
Lo sport appartiene agli atleti, ai giovani e ai tifosi. Non dovrebbe diventare uno strumento di punizione collettiva.
Un cittadino che crede nello sport come strumento di pace e di incontro tra i popoli.