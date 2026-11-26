La politica sembra avere una straordinaria capacità di complicare ciò che dovrebbe semplificare e di rinviare ciò che dovrebbe decidere. E quando i conti non tornano, la soluzione sembra spesso sempre la stessa: nuove imposte, maggiori oneri, tasse e balzelli. Ancora una volta, il conto viene presentato ai cittadini. Ma prima di chiedere ulteriori sacrifici a chi già fatica, non sarebbe opportuno verificare la qualità della spesa pubblica, eliminare inefficienze, duplicazioni e sprechi e stabilire priorità più razionali? Il denaro pubblico appartiene alla collettività e come tale dovrebbe essere amministrato.