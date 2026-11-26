Ticino, la politica recita. I cittadini pagano il biglietto!
Fra teatrini parlamentari, polemiche di giornata, beghe partitiche, commissioni, rinvii e promesse disattese, la politica cantonale sembra talvolta aver dimenticato la propria missione: mentre nei palazzi si discute, fuori la gente aspetta risposte e continua a pagare.
Elio Del Biaggio
C'è qualcosa che non torna nella politica ticinese: mentre famiglie, lavoratori, giovani, pensionati e imprese fanno i conti con una realtà sempre più impegnativa, nei palazzi sembra andare in scena uno spettacolo che si ripete, legislatura dopo legislatura. Protagonisti, comparse, polemiche, battute, repliche e controrepliche. Il copione cambia poco, gli attori talvolta si alternano, ma il risultato rischia di essere sempre lo stesso: tanto rumore, poche risposte e molti problemi irrisolti.
Benvenuti nel teatrino della politica cantonale, dove una questione secondaria può diventare un caso politico, una dichiarazione occupare giorni di dibattito e una polemica trasformarsi in una battaglia di principio. Si discute, si replica, si promette, si istituiscono commissioni e si producono rapporti ma, quando arriva il momento di decidere, assumersi responsabilità e passare ai fatti, tutto diventa improvvisamente complicato e, soprattutto, rinviabile.
Fuori da quel palcoscenico, però, la realtà non concede pause. Le famiglie devono far quadrare i conti, i premi di cassa malati e gli affitti pesano sempre di più, il potere d'acquisto si riduce, la povertà avanza anche dove non si vede, i giovani faticano a immaginare il proprio futuro e il ceto medio perde progressivamente terreno. Le imprese chiedono condizioni sostenibili, i lavoratori opportunità, gli anziani sicurezza e le nuove generazioni ragioni per restare.
Sono questi i problemi che dovrebbero occupare il centro della scena e non le beghe di partito, le schermaglie personali, la ricerca della visibilità o la necessità di avere sempre l'ultima parola. Eppure, troppo spesso, l'agenda politica sembra dettata più dalle convenienze del momento che dalle priorità del Paese.
Le riforme si annunciano, si preparano, si discutono, si modificano e si rinviano. I dossier passano da un tavolo all'altro, le commissioni approfondiscono, i rapporti si accumulano e le proposte attendono. Nel frattempo, leggi, regolamenti, direttive e procedure continuano a moltiplicarsi, mentre la semplificazione resta più una promessa che una realtà. Possibile che per ogni problema occorra inventare una nuova regola, un organismo o un ulteriore livello burocratico? Quanti problemi vengono davvero risolti e quante risorse risparmiate?
La politica sembra avere una straordinaria capacità di complicare ciò che dovrebbe semplificare e di rinviare ciò che dovrebbe decidere. E quando i conti non tornano, la soluzione sembra spesso sempre la stessa: nuove imposte, maggiori oneri, tasse e balzelli. Ancora una volta, il conto viene presentato ai cittadini. Ma prima di chiedere ulteriori sacrifici a chi già fatica, non sarebbe opportuno verificare la qualità della spesa pubblica, eliminare inefficienze, duplicazioni e sprechi e stabilire priorità più razionali? Il denaro pubblico appartiene alla collettività e come tale dovrebbe essere amministrato.
Non si pretendono miracoli, né si ignora la complessità del governo di un Cantone, ma governare significa avere visione, competenza, determinazione e responsabilità. Non basta esserci, bisogna fare. Non basta annunciare, bisogna realizzare. Non basta occupare il dibattito, bisogna produrre risultati.
La fiducia non si conquista con gli slogan, ma con i fatti. Non si recupera moltiplicando le parole, ma mantenendo gli impegni. E non si alimenta chiedendo continuamente pazienza a una popolazione che, nel frattempo, deve essere sempre più comprensiva e soprattutto solvibile.
La popolazione ticinese merita davvero questo spettacolo?
Merita una politica che si perde nelle quisquilie mentre le questioni essenziali restano irrisolte? Merita riforme annunciate e mai concluse, commissioni che si susseguono, regolamenti che si moltiplicano, promesse che si dimenticano e nuove tasse che puntualmente si ricordano?
Forse è ora di spegnere le luci di questo palcoscenico e tornare alla realtà. Meno teatrini, protagonismi e polemiche sterili. Meno burocrazia, meno parole e meno rinvii. Più visione, concretezza, capacità decisionale e rispetto per chi paga il conto.
Perché il Ticino non può vivere di annunci e rappresentazioni: il futuro non si governa con le battute, i problemi non si risolvono con le dichiarazioni e la fiducia non si recupera con un copione già visto.
La politica dovrebbe ricordarsi di una cosa fondamentale: non è stata eletta per recitare, ma è stata chiamata a governare. E i cittadini non sono il pubblico di uno spettacolo: sono coloro ai quali deve rendere conto.